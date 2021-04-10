Полисы раздора

Первая статистика обязательного досудебного урегулирования претензий к банкам службой финансового омбудсмена показала, что основное недовольство граждан приходится на проблемы с кредитным страхованием. Спорам о возврате средств за страховку по кредитам посвящены почти 80% обращений к финуполномоченному. Причиной недовольства клиентов страховщики называют практику банков по навязыванию полисов ради получения завышенной комиссии, размер которой может доходить до 90% цены страховки.

В службу финансового уполномоченного за первые три месяца ее работы с жалобами потребителей на банки поступило 2,8 тыс. обращений, сообщил вчера финомбудсмен Виктор Климов. Их основная часть (78,5%) касалась потребительского кредитования, когда заемщики не соглашаются с удержанием с них средств за дополнительные услуги. Как правило, речь идет о приобретении страховки при предоставлении кредита или о присоединении клиента к коллективному договору страхования. «Это споры по вопросу платы за подключение к программам страхования, споры о возврате денежных средств, которые были удержаны банком при кредитном страховании в счет этой дополнительной услуги»,— цитирует служба Виктора Климова.

Напомним, норма об обязательном досудебном урегулировании — обращение к финомбудсмену — введена в РФ 1 июня 2019 года, тогда уполномоченный начал свою работу с жалоб на страховщиков. В 2020 году 99% (185,5 тыс.) обращений граждан касались споров в сфере страхования (служба тогда рассматривала еще и обращения по спорам с микрофинансовыми организациями). Средний размер требований граждан к страховщикам в спорах 2020 года составлял 208,8 тыс. руб., в 43% споров финомбудсмен вставал на сторону граждан.

По итогам первых трех месяцев работы по спорам с банками, сообщил Виктор Климов, средний размер требований потребителей составил 115,2 тыс. руб. Финомбудсмен принял по этим спорам 555 решений, в 21,8% случаев служба полностью или частично удовлетворяла требования потребителя, в 63,4% отказывала, в остальных случаях стороны договаривались в процессе рассмотрения спора.

Виктор Климов сообщил “Ъ”, что видит схожесть споров этого и прошлого года: «Значительное число обращений клиентов страховых организаций по немоторным видам страхования тоже касались услуг, оформление которых нередко происходит при получении кредита». По его словам, в число обращений клиентов банков входят и заявления от ипотечных заемщиков, которые приобрели страховку во время получения кредита. В службе финуполномоченного поясняют, что потребитель вправе при досрочной выплате кредита банку вернуть себе часть страховой премии — и такие случаи уже были (соответствующая норма законодательства заработала с 1 сентября 2020 года).

В свою очередь, в ЦБ “Ъ” сообщили, что в 2020 году регулятор получил более 5 тыс. жалоб на навязывание страховых услуг при кредитовании. Из них абсолютное большинство (4,9 тыс.) касались потребительского кредитования, 226 — автокредитования. В ЦБ отмечают, что кроме возможности отказаться от неиспользованной части страховки при досрочном погашении кредита появилась норма о том, что «период охлаждения» (возможность расторжения договора без потерь) теперь действует и в случае присоединения заемщика к коллективному договору страхования. Такая норма закона распространяется на все виды добровольного страхования для обеспечения исполнения обязательств по кредиту: личное, имущественное, страхование ответственности. При этом в «период охлаждения» нельзя отказаться от страховки на предмет залога (например, квартиру).

По статистике ЦБ, объем страховых сборов по рискам заемщиков в 2020 году составил 210,3 млрд руб. (для сравнения, в ОСАГО 220 млрд руб.). При этом размер комиссионного вознаграждения банков по продажам полисов от несчастного случая составил 103,5 млрд руб. при страховых сборах в этом сегменте в размере 153,4 млрд руб. По словам одного из участников страхового рынка, большинство компаний-страховщиков жизни являются частью банковских групп и вынуждены обеспечивать дополнительную комиссию: «Ее уровень в банковском страховании, не характерный для других видов и каналов продаж, может доходить до 90% цены полиса».

Как заявил “Ъ” вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин, «две тысячи жалоб — это плохо и это повод для совершенствования процессов. Но учитывая, что ежемесячно выдается более 1 млн кредитов, это количество не выглядит чересчур драматично».

Татьяна Гришина