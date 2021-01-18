Без вины поплатившие

Финансовый рынок, который в этом году попал под юрисдикцию службы финуполномоченного (СФУ), взбунтовался против установленной системы взносов. Компании, за исключением страховщиков, недовольны необходимостью платить взносы даже в том случае, если омбудсмен выносит решение в их пользу. По мнению участников рынка, такая практика может нести большие риски. В службе называют взносы «абонентской платой», необходимой для окупаемости работы этого института.

Все организации, находящиеся в зоне ответственности службы финуполномоченного, кроме страховых компаний, выступили против системы вознаграждения СФУ, предложенной в конце прошлого года. Это следует из писем, написанных в ЦБ, финомбудсмену и ФАС ассоциациями, объединяющими большинство участников рынка, а также их ответов на запросы “Ъ”.

Последний раз ставки пересматривались в 2019 году. Для СК была установлена базовая ставка в 30 тыс. руб. Если финомбудсмен по рассмотрению дела принимал решение о полном или частичном удовлетворении требований клиента, то страховщик был обязан заплатить в 1,5 раза больше, если же отказывал клиенту, то компания ничего не платила. Для МФО базовая ставка составила 17 тыс. руб. При положительном для клиента решении СФУ микрофинансовая организация должна была заплатить ее в удвоенном размере, если решение выносилось в пользу финорганизации, то коэффициент, как и в случае с СК, составлял 0. Для каждого варианта прекращения дела до вынесения решения СФУ были установлены свои коэффициенты.

С 2021 года для СК коэффициенты взносов при решении споров в большинстве случаев остались прежними — 1,5 при решении дела в пользу клиента и 0 при решении в пользу страховой компании. Однако для других финансовых организаций, в том числе МФО, базовый размер взносов был установлен в 18,6 тыс. руб., причем при удовлетворении требований коэффициент сохранился на уровне 1,5 от базовой ставки, зато при отказе клиенту стал 0,5.

«МФО, КПК и НПФ не должны уплачивать 0,5 ставки взноса при принятии финуполномоченным решения об отказе в удовлетворении требований потребителя услуг, так же как это предусмотрено для СК»,— говорится в письме в ЦБ президента НАПФ Константина Угрюмова. В АНПФ также не поддерживают предложенную систему взносов. «Решение создает исходно неравные условия для различных видов финансовых организаций»,— говорится в письме в ЦБ, СФУ и ФАС ассоциации НАУМИР (зонтичная структура МФО и ломбардов), которая полагает, что «такой избирательный подход нарушает принципы законодательства о защите конкуренции».

«Возложение расходов на компании за рассмотрение службой таких обращений несет в себе риски роста их количества»,— добавляет директор СРО МиР Елена Стратьева.

Появившиеся в конце 2020 года тарифы, в том числе оплаты банком «штрафных» взносов при его правоте, «вызвали, мягко говоря, удивление», подтверждает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его словам, «это развязывает руки недобросовестным гражданам, которые могут забросать банки жалобами и таким образом просто "насолить" каким-либо отдельным финансовым организациям». Ассоциация российских банков (АРБ) планирует добиваться приведения ставок для всех финорганизаций «к единой логике». Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) не ответили “Ъ”.

«Модель института финуполномоченного предполагает, что потребитель не несет расходов при рассмотрении его обращения»,— пояснил представитель службы. По его словам, логика рассмотрений споров финомбудсменом, выступающим на стороне слабого, то есть потребителя, отличается от судебной практики, где все расходы ложатся на проигравшую сторону. Платежи финансовых организаций — «это не судебная пошлина, а абонентская плата за наличие в стране такого института», объясняет он, ссылаясь в том числе на зарубежную практику.

«Если бы совет СФУ… не ввел дополнительные коэффициенты, каждая организация должна была бы платить взнос по каждому обращению потребителя финансовых услуг независимо от исхода»,— говорит представитель службы. При этом система коэффициентов «стимулирует участников финансового рынка к добросовестному поведению». Для СК же, по его словам, окупаемость обработки обращений можно обеспечить, оставив нулевой коэффициент при вынесении решения в пользу страховщика.

Илья Усов, Ольга Шерункова, Полина Трифонова