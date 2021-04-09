В молдавской схеме Госдеп не подтвердился Дело о выводе миллиардов из России направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по громкому делу о выводе из России по так называемой молдавской схеме $4 млрд. Его фигурантами являются пятеро обвиняемых, включая теневого банкира Александра Коркина. По версии следственного департамента МВД, финансист Коркин был доверенным лицом организатора преступления — молдавского политика Владимира Плахотнюка, выполняя функции вербовщика: подбирал новых участников схемы и крышевал их затем. Финансист при этом пользовался документами на имя Александра Кузнецова и хвастался знакомым своими связями в управлении «К» ФСБ, Госдепе США, а также правительстве Украины и Молдавии, но все это оказалось блефом.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по еще одному эпизоду молдавской криминальной схемы. На этот раз речь идет о незаконных валютных операциях по переводу в молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 126 млрд руб. По курсу на 2013–2014 год, когда молдавская схема активно работала, это составляло $4 млрд, или 20% общей суммы средств, выведенных по ней из России.

Основным обвиняемым по делу является теневой банкир Александр Коркин. Также фигурантами стали бывшие банковские сотрудники Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Винера Шарипова. Всем им следственным департаментом МВД предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также переводе денежных средств за границу по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Это стандартная форма уголовного преследования всех участников молдавской схемы. Господин Коркин также обвиняется СД МВД и в руководстве отдельным подразделением ОПС, и в оказании общего покровительства его участникам.

Материалы дела, по данным “Ъ”, составляют 130 томов, и большинство из них — это регистрационные документы фирм-однодневок, через которые выгонялись деньги из России.

По версии следствия, в июне 2013 года в Москве и Кишиневе молдавский политик Владимир Плахотнюк, автор криминальной схемы, его доверенный банкир Александр Коркин и владелец BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон с целью «неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте» из России создали преступное сообщество. В состав ОПС были вовлечены директор казначейства Moldindconbank Елена Платон, сводная сестра Вячеслава Платона, владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (Олег Вокзал), а также совладельцы Русского земельного банка, банков «Западный» и «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев. Помимо них в ОПС вошли руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также сотрудники Алексей Соболев и Лев Пахомов.

С июня 2013 года по май 2014 года со счетов российских банков, отмечают в Генпрокуратуре, участники схемы совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета Moldindconbank с предоставлением заведомо подложных документов. Теперь материалы дела будут переданы в Тверской райсуд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что Александр Коркин часто упоминается в показаниях уже осужденных Олега Вокзала и Александра Григорьева. Они, как и Елена Платон, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой и выступят в качестве свидетелей обвинения на новом процессе.

Как следует из показаний свидетелей, банкир Коркин нередко пользовался документами на имя Александра Кузнецова и подчеркивал свои доверительные отношения с господином Плахотнюком, хвастался обширными связями в Госдепе США и правительствах Молдавии и Украины, с премьер-министром которой он якобы ходит смотреть футбол.

В России господин Коркин подыскивал как банкиров—новых участников схемы, так и клиентов, которые желали отмыть свои деньги и перевести их за рубеж.

Как заверял своих знакомых господин Коркин, никакой опасности эти операции не представляют, намекая на свои тесные связи с руководителями управления «К» ФСБ, с которыми он ходит в баню, он даже дал господину Григорьеву телефон тогдашнего руководителя подразделения Виктора Воронина на случай возникновения экстренных ситуаций. Впрочем, телефоном тот не воспользовался.

Адвокат господина Коркина Яков Гаджиев заявил “Ъ”, что его клиент не имеет отношения «к любым преступным финансовым схемам, включая и молдавскую». Поэтому, подчеркнул адвокат, Александр Коркин не мог вербовать или оказывать покровительство ее участникам, как это считает следственный департамент МВД. Также господин Гаджиев отметил, что его доверитель вину не признает, и в своих показаниях последовательно отрицает свою причастность к инкриминируемым событиям.

Владислав Трифонов