Хабиб Нурмагомедов перешел из UFC в NFT

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выпускает коллекционные карточки в виде NFT-токенов. Стартовая цена на самую редкую — алмазную — почти $300 тыс. На сайте бывшего чемпиона UFC открылся предзаказ на токены, которые привязаны к двум видам карточек — золотым и платиновым, алмазная карта будет выпущена в одном экземпляре. Аукцион начнется 12 апреля. NFT-токены — это одна из составляющих технологии блокчейн, которая стала популярна с распространением криптовалют. Но если в открытом блокчейне, например, в биткойне все токены равны друг другу, то в NFT каждый уникален.

Цифровые токены используются, чтобы подтвердить право собственности на объект. И покупатели карточек Хабиба будут уверены, что они приобретают действительно редкую вещь, говорит совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Токены выглядит также, как криптовалюта — это код, который может храниться на различных “холодных кошельках”.

Максимальный тираж составит 290 штук, но Хабиб не знает, сколько конкретно их будет, и здорово, что вместо того чтобы выпускать карточки, а потом думать, что делать с оставшимися, он запускает предпродажу цифровых активов.

И когда их купят, на них выпустят соответствующие карточки. Почему это здорово с точки зрения коллекционера? Ты покупаешь какую-то редкую вещь, и на ней говорится, что их выпущено всего столько-то штук, но ты можешь доверять только тем людям, которые выпускали. Когда речь идет об NFT-токенах, можно либо самому посмотреть код, или попросить человека, который в этом разбирается, и подтвердить, что у тебя тот NFT-токен, который нужно, увидеть их общее количество».

Стоимость токена, который привязан к золотой карточке, — почти $3 тыс., тираж — 290 экземпляров. Платиновых карт Хабиб выпустит в десять раз меньше, а стоят они в десять раз дороже — около $30 тыс. В последнее время интерес к продаже объектов в цифровом виде сильно вырос. Самый громкий случай произошел с картиной художника Бэнкси, которую сначала сожгли, а потом перевели в цифровой токен и продали. Отчасти решение Хабиба — стремление попасть в тренды, но есть и другие мотивы, предполагает основатель Telegram-канала BlockchainRF Ани Асланян: «На сегодняшний день начался второй этап хайпа NFT-токенов. Первый был в 2017 году, когда началась история с криптокотиками.

Сейчас в проактивном мире начался ажиотаж по поводу NFT-токенов, в основном в искусстве. Пример с Хабибом отличается от всех остальных, потому что если представители искусства делают просто NFT-токены, то он ввел так называемые карточки — платиновые, алмазные и золотые — это некий маркетинговый ход. То есть он хочет все время поддерживать связь со своими подписчиками: он не только зарабатывает на этом деньги, но и поддерживает связь со своим закрытым сообществом. Если мы посмотрим на аудиторию, которая поддерживает Хабиба, это финансово достаточно состоявшиеся люди. Да, он создает некоторый информационный повод вокруг себя, он объявил, что больше не будет выступать, но чтобы дальше существовать, ему нужны какие-то информационные поводы, которые будут обществу напоминать о том, что он есть».

Обладатель единственного экземпляра алмазной карты сможет лично встретиться с Хабибом Нурмагомедовым и получить от него подарки. В прошлом году российский спортсмен завершил карьеру бойца с 29 победами без поражений.