Президент Грузии призвала вернуть в Киев отозванного посла

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство страны проявить солидарность с украинским народом и вернуть грузинского посла в Киев. «Необходимо срочно вернуть в Киев нашего посла»,— заявила она в пятницу, выступая в парламенте с докладом о положении дел в республике. Накануне заявление в связи с ситуацией в Донбассе и в поддержку территориальной целостности Украины принял и комитет парламента Грузии по внешним связям.

Напомним, Тбилиси отозвал посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций в прошлом году, выразив тем самым недовольство постоянным вмешательством во внутриполитические процессы Грузии экс-президента Михаила Саакашвили. Господин Саакашвили, бывший президентом Грузии в 2004–2013 годах, на тот момент уже завершил свой мандат в качестве главы Одесской областной администрации и был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Грузинские власти не раз давали понять: они считают, что господин Саакашвили, вышедший из грузинского гражданства в 2015 году после вступления в гражданство Украины, не имеет права руководить оппозиционным движением в Грузии.

В своей речи президент Зурабишвили также раскритиковала правительство за неосмотрительность при допуске в страну делегации Государственной думы РФ, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, в 2019 году, а также российского телеведущего Владимира Познера, недавно посетившего Тбилиси. В первом случае протесты вылились в штурм парламента сторонниками Михаила Саакашвили, а во втором — в закидывание яйцами гостиницы Rooms Hotel Tbilisi, где остановились российские гости, в том числе Владимир Познер, планировавший 1 апреля отметить в грузинской столице свой 87-й день рождения.

Наконец, президент не упустила возможности раскритиковать правительство Ираклия Гарибашвили в связи с заявлением премьер-министра о готовности Тбилиси внести заявку на полноценное членство в ЕС уже в 2024 году. Президент напомнила, что этот вопрос следовало сначала обсудить с ней: «Иначе мы не достигнем евроатлантической интеграции и не преодолеем российскую оккупацию».

Георгий Двали, Тбилиси