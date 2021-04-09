Nikkei: Apple отложила производство новых MacBook и iPad

Американская корпорация Apple отложила выпуск MacBook и iPad следующего поколения из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщает японское агентство Nikkei.

Для производства новых MacBook не хватает чипов, что связано с мировой нехваткой полупроводников, от которой страдают технологические компании и автопроизводители. Для сборки iPad не хватает как самих дисплеев, так и компонентов дисплеев. Из-за недостатка комплектующих Apple была вынуждена передвинуть часть заказов на вторую половину 2021 года. На производстве iPhone недостаток комплектующих не сказался. По данным источников Nikkei, мировая нехватка полупроводников становится все более серьезной проблемой и может затронуть небольшие технологические компании даже сильнее, чем крупные

Евгений Федуненко