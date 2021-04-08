Адвокатам обеспечили прикосновенность

В Екатеринбурге оперативники ФСБ совместно с ГСУ МВД по Свердловской области провели обыски в здании адвокатской конторы Сергея Колосовского. По сведениям “Ъ”, мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам незаконной банковской деятельности. В здании, по словам источника, расположены офисы группы, специализирующейся на обналичивании средств с использованием фирм-однодневок. В ходе обысков была изъята финансовая документация адвокатской конторы. Господин Колосовский утверждает, что следователи нарушили адвокатскую тайну, и намерен обжаловать их действия. Он уверен, что обыски были связаны с его юридической деятельностью.

Обыски в доме №240 по улице Луначарского начались утром 8 апреля и завершились спустя почти 10 часов. Как пояснил источник “Ъ” в силовых структурах, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). В здании, помимо адвокатской конторы, распложены офисы «участников предполагаемой организованной преступной группы, специализирующейся на обналичивании денежных средств с использованием фирм-однодневок», рассказал источник. По его словам, речь идет о компаниях ООО «Аудиторская фирма "Магнат"» и ООО «Юридическая финансовая компания (ЮФК) "Магнат"» (совладелец здания, где проходили обыски).

«Преступная схема заключалась в том, что обнальщики осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета многочисленных подконтрольных фирм-однодневок, после чего средства обналичивали и за минусом комиссии в размере 13–18% возвращали директорам различных предприятий, которые, в свою очередь, таким образом уклонялись от уплаты налогов»,— пояснил собеседник в правоохранительных органах. Как полагает следствие, фирмы в период с 2017 по 2019 год открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, по их поручению переводили и инкассировали денежные средства, не имея лицензии.

При этом офисы фигурантов дела расположены в том же здании, где адвокатская контора №22 «Магнат», что, по словам источника, «в значительной степени осложнило доступ к нему со стороны силовиков, так как для проведения следственных действий необходимо было получить специальное разрешение суда».

Он отметил, что представлением интересов номинальных директоров компаний-однодневок занимались юристы «Магната». Известно, что сами адвокаты фигурантами дела не являются. Официально силовые структуры эту информацию не комментируют.

В здании, где проходили обыски, работает уральский адвокат Сергей Колосовский. Его команда (в том числе адвокаты из адвокатской конторы №22), например, представляла интересы экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, признанного виновным в мошенничестве, бывшего почетного консула Сейшел в Екатеринбурге Игоря Вожагова, которого подозревают в выводе из России более €1 млн, и многих других. По данным «СПАРК-Интерфакс», юридически Сергей Колосовский не связан ни с ЮФК «Магнат», ни с адвокатской конторой №22 и является адвокатом Свердловской областной гильдии адвокатов.

Однако осенью прошлого года он стал собственником 30% здания, впрочем, его доля не выделена, так что фактически он может распоряжаться всем имуществом.

В связи с этим Сергей Колосовский намерен обжаловать действия следователей в прокуратуре, ГСУ и суде, поскольку они нарушили адвокатскую тайну. «К ФСБ серьезных претензий нет, но есть претензии к следователям. Они приходят с обыском, видят, что помещение занимают адвокаты. Более того, представитель ЮФК "Магнат", допущенный к обыску, прямо сказал, что собственником здания является адвокат. Следователи были обязаны свернуться и пойти получать новое судебное решение, где было бы конкретизировано, что и где они хотят изъять. Они этого не сделали»,— пояснил господин Колосовский.

В обоснование своей позиции он ссылается на решение ЕСПЧ по делу «Круглов и другие против России» (адвокаты оспаривали следственные действия в отношении них, доверителю Сергея Колосовского была присуждена компенсация в €15 тыс.). «В решении сформулировали очень много важных позиций, связанных со следственными действиями в отношении адвоката. Так, суды должны самым тщательным образом проверять все запросы следствия, связанные с действиями в отношении адвокатов. Не допускается широких формулировок, допускающих бесконтрольное изъятие неоговоренных предметов. Постановление должно выдаваться в отношении конкретного адвоката и конкретного перечня предметов для изъятия»,— пояснил господин Колосовский.

Он отметил, что в ходе обысков оперативники фактически осмотрели все помещения, хотя в постановлении о проведении обысков значился только четвертый этаж, которого, по словам Сергея Колосовского, в здании не существует.

В результате обыски прошли на чердаке, где хранится часть финансовой документации адвокатской конторы №22 (напомним, арендует часть здания и работает совместно с господином Колосовским),— эта документация и была изъята вместе с компьютерами.

Поводом для обысков Сергей Колосовский назвал недовольство одного из клиентов, человека по фамилии Щекалев, который получал консалтинговые услуги в ЮФК «Магнат». «Его как-то правоохранительные органы прищемили, и, поскольку он общался с сотрудниками только на верхнем этаже, он им и рассказал, куда идти»,— считает адвокат. При этом реальным поводом для обысков господин Колосовский назвал конфликт с правоохранительными органами, неправомерность действий которых его команда неоднократно доказывала. «Мы постоянно участвуем в резонансных делах и создаем проблемы стороне обвинения. Поэтому идет накат именно на адвокатов, и обыски связаны исключительно с юридической деятельностью. Мы в преступной деятельности не участвуем и оказываем только легальную юридическую помощь»,— отметил он.

Татьяна Дрогаева, Николай Яблонский, Екатеринбург