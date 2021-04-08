«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» в четвертьфинале Кубка России

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл московское «Динамо» в четвертьфинале Кубка России. Встреча в Самаре закончилась со счетом 2:0. Голы забили: Ежов (четыре), Сергеев (73).

Ранее в полуфинал Кубка России вышли московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Сегодня в матче между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА определится последний полуфиналист. Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки. Матчи пройдут 21–22 апреля, финал запланирован на 12 мая.

О первых полуфиналистах — в материале “Ъ” «"Локомотив" нашел свой дубль».