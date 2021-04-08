Аэропорт Стригино готовит проект по перевозке туристов на вертолетах

Руководство международного аэропорта Стригино (Нижний Новгород, входит в группу «Аэропорты регионов») разрабатывает проект по организации туристических вертолетных маршрутов по Нижегородской области. Исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков рассказал, что по проекту предлагается туристов, прибывающих в Нижний Новгород на самолетах, из аэропорта развозить по наиболее популярным туристическим маршрутам на вертолетах. Одним из них может стать создаваемый паломническо-туристический кластер «Арзамас–Дивеево–Саров».

«За пример мы взяли ситуацию, когда в северных регионах вахтовиков, прибывших туда на самолете, вертолетами развозят по строительным объектам. В регионах присутствия группы компаний “Аэропорты регионов” такая практика существует в Новом Уренгое. Только в нашем случае все это будет комфортно и программа интересней», – рассказал господин Кошнесков.

По его словам, окончательно сформировать проект планируется до конца 2021 года. После этого начнется его обсуждение со всеми заинтересованными сторонами, среди которых региональное министерство культуры, департамент туризма и нижегородская митрополия.

По мнению Эдуарда Кошенскова, сегодня нет целесообразности в возрождении малой внутрирегиональной авиации, какой она была во времена Советского союз – достаточно активно развивается сеть автомобильных дорог, и до любой точки Нижегородской области можно без проблем добраться на машине или на автобусе. Поэтому воздушные суда малой вместимости можно использовать для развития туристических маршрутов, добавил исполнительный директор аэропорта.

Как аэропорт планирует развивать пассажирские перевозки — в материале “Ъ-Приволжье” «Стригино дозаправится на транзитах».

Андрей Репин