В Ленобласти впервые за пять лет возрос спрос на новостройки

Покупатели жилья стали приобретать больше недвижимости в новостройках Ленобласти, расположенных в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Спрос на эту категорию жилья вырос впервые с 2016 года.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтингового центра «Петербургская недвижимость». С 2016 до 2019 года спрос на жилье в новостройках области упал с 36% до 21%, но в 2020 году показал рост на 7%. По мнению аналитиков центра, это произошло на фоне сокращения предложения и «значительного» роста цен на жилье в Санкт-Петербурге. В будущем, считают они, интерес покупателей будут представлять областные проекты комплексного освоения территории, предусматривающие создание полноценной комфортной жилой среды.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, петербургские новостройки массового класса с начала года подорожали более чем на 7%.