Петербургские новостройки с января подорожали на 7%

Петербургские новостройки класса масс-маркет с начала года подорожали на 7,4%, «квадрат» в новых проектах предлагается по цене 155,5 тыс. рублей. Квадратный метр в пригородах, в среднем, вырос в цене на 8,5% и составил 102,6 тыс. руб.

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», спрос на жилье в январе – марте был на уровне около 0,95 млн кв. м, что немногим ниже уровня аналогичного периода 2020 года. 75% сделок были ипотечными.

Напомним, что согласно данным опроса, больше половины жителей Петербурга и Ленобласти ожидают дальнейшего роста цен на жилье. Треть горожан уверена, что цены в этом году вырастут более чем на 15%.