Ученые прогнозируют коллективный иммунитет к COVID-19 в Британии на следующей неделе

По прогнозам Университетского колледжа Лондона (UCL), уже к началу следующей недели Великобритания может достичь коллективного иммунитета к COVID-19. Исследователи университета считают, что к понедельнику, 12 апреля, доля тех, кто переболел, или получил вакцину, или имеет естественный иммунитет, достигнет 73% от общего населения страны, что позволяет говорить о коллективном иммунитете.

При этом, по официальным данным Управления национальной статистики, опубликованным на прошлой неделе, по состоянию на середину марта у 54% британцев имеются антитела к COVID-19. С того времени еще 7 млн британцев получили вакцину, а 100 тыс. переболели.

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Профессор UCL Карл Фристон отмечает: «Наши выводы по времени достижения коллективного иммунитета вначале меня удивили. Однако в них нет ничего удивительного, если понимать, что более 50% взрослых уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины, 42% имели дело с вирусом, а еще 10% имеют природный иммунитет».

В настоящее время более 31 млн граждан Великобритании получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, около 6 млн — обе дозы. Вакцинация в Великобритании производится препаратами от AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, со вчерашнего дня в оборот поступила и третья вакцина — от американской компании Moderna.

Евгений Хвостик