Россия и Белоруссия могут отменить роуминг с 2022 года

Россия и Белоруссия могут отменить роуминг с 1 января 2022 года, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Подготовка всех межправительственных соглашений должна быть завершена не позднее 1 июля, добавил он.

«Сейчас мы поставили задачу (на заседании группы высокого уровня Союзного государства.— “Ъ”), что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчетом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты. Идет процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить все это дело»,— сказал господин Семашко ТАСС после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. «Дорожная карта» была подписана в декабре 2019 года. Изначально планировалось, что роуминг будет отменен в июне 2020 года. Затем сроки были перенесены на сентябрь, затем — на конец года. В марте сообщалось, что все мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены к 2 апреля.

О предложении отменить роуминг на всей территории ЕАЭС — в материале “Ъ” «Связь заключат в союз».