Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен в апреле

Все мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены к 2 апреля, сообщило агентство БелТА со ссылкой на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран. Заседание прошло сегодня, 22 марта, в Москве.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. «Дорожная карта» была подписана в декабре 2019 года. Изначально планировалось, что роуминг будет отменен в июне 2020 года, позже сроки были перенесены на сентябрь, затем — на конец года.

О предложении отменить роуминг на всей территории ЕАЭС — в материале “Ъ” «Связь заключат в союз».