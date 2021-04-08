Крупнейший акционер Tencent продал акции компании почти на $15 млрд

Крупнейший акционер китайской интернет-корпорации Tencent нидерландский инвестфонд Prosus объявил в среду, 7 апреля, о продаже акций компании на общую сумму $14,7 млрд. Prosus продала 192 млн акций Tencent, что соответствует 2% всех акций компании. Тем самым доля инвестфонда снизилась с 30,9% до 28,9%, но он остается крупнейшим акционером Tencent. Вся принадлежащая инвестфонду доля оценивается в $239 млрд. Prosus пообещал в ближайшие три года больше не продавать акции Tencent.

Prosus был создан в 2019 году, в него были объединены зарубежные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers — владеет долями во множестве компаний по всему миру, специализирующихся на онлайн-платежах, торговых платформах в интернете, онлайн-сервисах доставки еды и товаров, в соцсетях и др. В Tencent Naspers инвестировал всего $32 млн еще в 2001 году. Prosus планирует направить вырученные в результате этой сделки средства на инвестиции в новые растущие интернет-корпорации. Сделка увеличивает резервы наличности Prosus почти в четыре раза — с $4,6 млрд, которыми компания располагала на конец сентября. «У группы есть некоторые по-настоящему интересные инвестиции в индийский сектор онлайн-торговли, так что, возможно, часть капитала будет направлена именно туда»,— отмечает старший специалист по управлению активами компании Sanlam Private Wealth Ник Кунце.

Это крупнейший случай так называемой пакетной сделки — продажи, обычно частной, крупного пакета акций. По данным Refinitive, ранее крупнейшим примером была другая продажа Naspers доли в Tencent: в 2018 году она продала 2% за $9,8 млрд.

Яна Рождественская