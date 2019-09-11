Naspers разместил зарубежные интернет-активы на бирже Euronext

Южноафриканский холдинг Naspers, как и обещал минувшей весной, разместил на бирже Euronext в Амстердаме свои зарубежные интернет-активы, выделив их в компанию Prosus. Одновременно, как сообщается в пресс-релизе Naspers, Prosus провел вторичное размещение на бирже Йоханнесбурга. В первый же день торгов на площадке Euronext ее акции взлетели на 30%. В результате Prosus сразу стала одной из крупнейших технологических компаний Европы.

До размещения рыночная капитализация Prosus оценивалась примерно в $100 млрд, но после взлета акций она возросла до $136 млрд. Prosus владеет долями во множестве компаний по всему миру, специализирующихся на размещении объявлений, доставке продуктов питания, электронных платежах, в социальных медиа и т. п. В 2001 году Naspers одним из первых инвестировал $32 млн в тогда еще малоизвестный китайский Tencent, и благодаря этому вложению южноафриканский холдинг стал самой крупной компанией в Африке по объему рыночной стоимости. Стоимость этой 31-процентной доли в Tencent сейчас оценивается в $130 млрд, и она находится в портфеле активов Prosus. Кроме того, Prosus владеет 99,6% в сервисе объявлений Avito и 28% в Mail.ru Group, а также Codecademy, Honor, iFood, LazyPay, Movile, OLX и др.

Naspers сохранит за собой 73-процентную долю в Prosus. Кроме того, небольшие доли принадлежат компаниям Takealot и Media24.

Алена Миклашевская