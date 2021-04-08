На Кубани в первом квартале 2021 года производство электроэнергии выросло на 7%

Электростанции Кубанской энергосистемы в первом квартале 2021 года выработали 3,17 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ).

Потребление электроэнергии за этот же период выросло на 6,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года, составив 7,75 млрд кВт/ч.

В марте 2021 года выработка электроэнергии электростанциями Кубанской энергосистемы составила 1,05 млрд кВт/ч, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. Потребление электроэнергии за этот же период выросло на 15,6%, достигнув 2,64 млрд кВт/ч.

Дефицит генерирующих мощностей на территории Кубанской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За три месяца 2021 года сальдо-переток электроэнергии в Кубанскую энергосистему составил 4,58 млрд кВт/ч. По межгосударственным линиям из энергосистемы передано 868,1 млн кВт/ч.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, выработка электроэнергии электростанциями Кубанской энергосистемы в январе-феврале 2021 года составила 2,1млрд кВт/ч. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин