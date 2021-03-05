Выработка электроэнергии на Кубани в 2021 году выросла на 6,6%

Выработка электроэнергии электростанциями Кубанской энергосистемы в январе-феврале 2021 года составила 2,1млрд кВт/ч. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ).

За февраль выработка электроэнергии в Кубанской энергосистеме составила 1,02 млрд кВт/ч, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Потребление электроэнергии в Краснодарском энергорегиона по итогам первых двух месяцев 2021 года составило 5,1 млрд кВт/ч, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В феврале этот показатель составил 2,48 млрд кВт/ч – на 2,9% больше, чем годом ранее.

Дефицит генерирующих мощностей на территории Кубанской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За январье-февраль сальдо-переток составил 2,99 млрд кВт/ч (в феврале 2021 года – 1,46 млрд кВт/ч).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, производство электроэнергии в Краснодарском крае в январе 2021 года составило 1,09 млрд кВт/ч. Это на 9,8% больше объема выработки за январь 2020 года.

Алексей Белянин