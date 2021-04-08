Пандемия разогнала долги и дефициты

В ходе борьбы с пандемией и ее последствиями правительства стран утвердили программы бюджетной поддержки экономик суммарно на $16 трлн. В итоге дефициты бюджетов и уровни госдолга стран выросли до беспрецедентного уровня, говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ). При этом, по оценке фонда, применение таких стимулирующих мер позволило втрое сократить глубину падения мировой экономики в 2020 году (спад глобального ВВП составил 3,3%).

В среднем размер дефицита бюджетов в 2020 году в развитых странах составил 11,7% ВВП, в развивающихся — 9,8%, в среднем по миру — 10,8%. Ожидается, что в 2021 году средний показатель снизится до 9,2%. Самый большой дефицит прогнозируется в США — 15% ВВП (15,8% в прошлом году). В зоне евро показатель составит 6,7% после 7,6% в 2020 году. В Китае и Индии дефициты бюджетов также будут существенными — 9,6% и 10% (11,4% и 12,3% в прошлом году). В России, как ожидает МВФ, этот показатель сократится с 3,8% до 0,8% ВВП. В Саудовской Аравии — с 11,1% до 3,8%. В фонде отмечают, что в развитых странах увеличение дефицитов было примерно в равной степени вызвано ростом расходов и падением сборов, в развивающихся — в основном сокращением поступлений.

Суммарный глобальный госдолг в 2020 году увеличился до 97,3% ВВП, что на 13 процентных пунктов выше, чем до пандемии. В 2021 году снижение размера дефицитов позволит глобальному долгу стабилизироваться на уровне 99% ВВП в среднесрочной перспективе (в развитых странах это будет примерно 120% ВВП, в развивающихся — 75%). В США госдолг к концу 2021 года по сравнению с 2019-м вырастет со 108,2% до 132,8%, в зоне евро — с 84% до 98,2%, в Китае — с 57,3% до 69,6%, в России — с 13,8% до 18,1%.

Отметим, что МВФ не рекомендует правительствам сворачивать программы поддержки до преодоления последствий пандемии, однако считает возможным повысить налоговую нагрузку. В частности, фонд предлагают странам с устойчивой налоговой системой временное повышение НДФЛ для богатых, а также дополнительные сборы для компаний, чья прибыль резко выросла в пандемию (в первую очередь для фармацевтических и ИТ-компаний). Помимо этого увеличить сборы, по мысли МВФ, могло бы и международное соглашение о минимальном уровне налогообложения корпораций.

Татьяна Едовина