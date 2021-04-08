Правила социалистического общедичия

Минприроды намерено запретить гражданам заводить в квартирах и частных домах диких животных, следует из подготовленного законопроекта. Содержать их — только для лечения, реабилитации, а также в учебных, научных и культурно-просветительских целях — смогут лишь приюты, питомники, научные организации и «иные юридические лица и индивидуальные предприниматели». Сейчас действует запрет на содержание диких животных из утвержденного правительством списка, в который внесены, в частности, волки, медведи, тигры, львы, пингвины, акулы, множество опасных змей и пауков. Однако документ фактически не работает, указывают эксперты. Одна из причин — мизерный штраф в 1 тыс. руб. Впрочем, новых санкций законопроект Минприроды не предполагает.

Минприроды предлагает урегулировать содержание диких животных в неволе, следует из поправок к закону «Об ответственном обращении с животными» (есть в распоряжении “Ъ”). Сейчас законодательство подробно регламентирует только содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях, то есть работу зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, пояснили в Минприроды. «После принятия законопроекта всем, кто содержит и использует диких животных в неволе, придется строго следить за соблюдением соответствующих требований, а желающим завести дикого зверя — обратить пристальное внимание на вновь введенные положения закона»,— заверяют в ведомстве.

Согласно поправкам, правительство РФ должно разработать и утвердить требования к содержанию и использованию диких животных в неволе. При этом Минприроды предлагает разрешить содержать их только для сохранения генетического фонда, лечения, искусственного выкармливания детенышей и молодняка, реабилитации, реинтродукции, а также в учебных, научных и культурно-просветительских целях. Эту деятельность можно будет осуществлять лишь в специальных местах — приютах, питомниках для животных, научных организациях, организациях, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных. Также Минприроды предлагает разрешить использовать таких животных «иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, соблюдающими требования ФЗ».

«Многие считают, если дикое животное находится на содержании у человека, оно становится домашним,— приводит слова главы Минприроды Александра Козлова пресс-служба ведомства.— Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия».

Напомним, закон о запрете жестокого обращения с животными был принят в декабре 2018 года. Он содержит запрет на содержание дома диких животных из специального перечня, который правительство утвердило в 2019 году. Речь идет, например, о волках, медведях, тиграх, львах, пингвинах, акулах, а также о множестве опасных змей и пауков.

Владельцы диких животных не торопятся с ними расстаться, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко: «Отследить в многомиллионном городе, где именно животное проживает, довольно сложно. Другая проблема: закон позволяет оставить животное на содержании дома, если оно было приобретено до 2020 года. Владельцы могут оформлять документы задним числом или идти на подделку документов в случае проверок». Пока нет обязанности чипизации питомцев, вероятен вариант, когда человек может годами содержать дома животное, занесенное в перечень, но государственные органы об этом не узнают, соглашается управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. «А если и узнают, то строгих санкции за нарушение норм постановления нет,— отмечает он.— Владельца могут привлечь к ответственности за нарушение, например, ветеринарных правил по статье 10.6 КоАП РФ. Для физических лиц это штраф в размере до 1 тыс. руб.».

Генеральный директор центра реабилитации диких животных «Простар-плюс» Виталий Ратнер поддерживает инициативу Минприроды. «Мы часто выезжаем на вызовы и забираем змей — они выползают в соседнюю квартиру, соседи негодуют,— рассказывает он.— Знаю дом в Москве, где живут пума, лев и рысь у женщины в коммунальной квартире. Интернет кишит подобными постами». При этом господин Ратнер признает, что действующий уже год запрет на содержание определенных видов животных не работает: «Недавно массовое распространение получил ролик в интернете, в котором на крыше дома в пригороде сидит львица. А нормальный человек должен был позвонить в полицию — ведь если она перепрыгнет через забор, то это может плохо закончиться».

После введения поправок будет сложнее содержать диких животных дома, потому что сейчас запрет на содержание касается только отдельных животных из перечня, а новый законопроект запрещает содержать в домах и квартирах любые виды диких животных, уверен управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. При этом никаких дополнительных санкций документ не вводит, указывает юрист. За нарушение россиянам может грозить штраф в размере 1 тыс. руб.

Анна Васильева