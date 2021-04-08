«Манчестер Сити» открыл отрицательный счет

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в среду объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брёйне. По четырехлетнему соглашению он будет получать более £300 тыс. в неделю. С учетом бонусов Де Брёйне может оказаться самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ). Примечательно, что перед этим «Манчестер Сити» отчитался о рекордных потерях, составивших в прошлом сезоне £126 млн. В клубе тем не менее сохраняют оптимизм и рассчитывают на нормализацию ситуации уже в следующем сезоне. Другие суперклубы Европы, также столкнувшиеся с потерями вследствие пандемии, не ожидают усугубления ситуации.

«Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с Кевином Де Брёйне. Бельгийский полузащитник заключил четырехлетнее соглашение (прежнее истекало только в 2023 году) до завершения сезона-2024/25. Как утверждает Daily Mail, зарплата игрока значительно вырастет. До сих пор он без учета бонусов получал £300 тыс. в неделю (£15,6 млн в год), что уже делало его третьим в списке наиболее высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Больше платили только голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа (£19,5 млн) и форварду «Арсенала» Пьер-Эмерику Обемаянгу (£18,2 млн). Но с учетом различных премиальных Де Брёйне может с запасом обойти конкурентов. А в «Манчестер Сити» бонусные выплаты сопоставимы с основным фондом оплаты труда. Скажем, в этом году в случае, если команда выиграет все четыре турнира, в которых принимает участие (национальное первенство, Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги), на них руководству «Манчестер Сити» придется выделить £158 млн. Правда, речь тут не только о поощрении игроков, но и о доплатах за прошлые трансферы. Но все равно суммы премиальных, причитающихся именно игрокам, получатся внушительными.

Отметим, что в «Манчестер Сити» выбрали, казалось бы, не самый подходящий момент для объявления о заключении столь дорогого контракта. Ведь перед его подписанием манчестерцы отчитались за предыдущий сезон и сообщили о том, что клуб прошел его с рекордными потерями в £126 млн. Это стало следствием ограничений, наложенных пандемией коронавируса. «Доходы, связанные с эксплуатацией стадиона, включая продажи билетов, обрушились, средства за сезонные абонементы были возвращены покупателям, доходы от реализации прав на телетрансляции также снизились из-за того, что часть средств пришлось вернуть телекомпаниям»,— пояснил клуб в отчете.

Однако катастрофического сценария все же удалось избежать. Достаточно сказать, что даже в очень сложных условиях доходы «Манчестер Сити» снизились только на 11% — до £478,4 млн. В действительности потери еще меньше. Дело в том, что в отчет не попали, например, £55 млн от продажи в дортмундскую «Боруссию» Лероя Зане. Из-за сдвига трансферного окна сделку по нему заключили 1 июля 2020 года, на следующий день после того, как сезон должен был бы закончиться, не растяни его пандемия. Как считают в «Манчестер Сити», уже в следующем сезоне клуб вернется как минимум на безубыточный уровень.

Вообще, панические настроения, превалировавшие в мировом футболе в начале пандемии, постепенно сменяются осторожным оптимизмом.

По крайней мере, если речь идет о топовых командах. Еще в январе KPMG опубликовала исследование о финансовом состоянии чемпионов стран, занимающих первые шесть мест в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA),— Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии. И оказалось, что доходы, например, «Реала» снизились в прошлом сезоне только на €59,1 млн — до €681,2 млн. Падение по сравнению с сезоном позапрошлым составляет 8%. «Бавария» преодолела коронавирусный пик с минимальными потерями. Ее доходы составили €607,2 млн, что лишь на 3% меньше, чем в сезоне-2018/19. Показатели «Ливерпуля» также не внушали особого беспокойства — €557 млн доходов при их снижении на 8%. По «Ювентусу» кризис ударил сильнее — его доходы снизились на 13%, до €401,4 млн. Лидером по потерям в абсолютных показателях стал ПСЖ. Парижане недосчитались €95 млн. Их доходы составили €540 млн, что на 15% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Но чемпионат Франции прошлого сезона был единственным среди всех топовых первенств, так и не возобновившимся после растянувшегося на несколько месяцев перерыва. Впрочем, у клубов попроще ситуация более сложная. Скажем, «Порту» лишился сразу половины поступлений. Португальцы за сезон заработали только €87,3 млн.

О том, что именно средние и небольшие клубы больше топовых страдают от нынешней ситуации, на прошлой неделе говорил и глава Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас. По его данным, потери 42 клубов из двух высших испанских дивизионов составили €2 млрд. О сопоставимых цифрах ранее сообщали и представители других топовых чемпионатов. Сумма впечатляющая, но, как отметил Тебас, ситуация вполне управляемая. Он рассказал, что клубы уже сократили расходы почти на €1 млрд, а имевшуюся задолженность реструктурировали так, чтобы распределить потери на следующие пять лет — на всех будет получаться от €150 млн до €200 млн за сезон.

Александр Петров