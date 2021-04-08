Семья врача скорой получит помощь

Семья врача уфимской выездной бригады скорой помощи Елены Гайнулловой, скончавшейся от коронавируса, получит 3,7 млн руб. страховых выплат. Близким ранее отказали в выплатах на основании расследования Роспотребнадзора, не установившего пациентов, от которых могла заразиться врач. После обращения профсоюза медиков «Действие» в прокуратуру и СМИ управление повторно расследовало обстоятельства смерти врача и пришло к выводу, что она заразилась на работе. Выплаты получат пожилые родители врача и ее 9-летний сын, оставшийся сиротой.

Региональное управление Роспотребнадзора завершило повторное эпидемиологическое расследование обстоятельств смерти 43-летнего врача выездной бригады республиканской станции скорой медицинской помощи Елены Гайнулловой. По итогам расследования было установлено, что врач заразилась COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщило вчера региональное отделение профсоюза медиков, которое добивалось выплат семье госпожи Гайнулловой.

По словам регионального координатора профсоюза Антона Орлова, вчера он подал заявление на выплаты в Фонд социального страхования от имени семьи. В Фонде ему сообщили, что все необходимые документы получены и средства перечислят 8 апреля.

Пожилые родители Елены Гайнулловой и ее 9-летний сын должны получить 3,7 млн руб.: 2,7 млн руб. им положены по указу президента России Владимира Путина от 6 мая 2020 года и 1 млн руб. по закону о страховании от профзаболеваний. Средства выплачиваются из федерального бюджета.

Елена Гайнуллова проработала в медицине 26 лет. Она умерла 15 января в ковид-отделении ГКБ №8 Уфы, куда была госпитализирована за неделю до смерти. В больнице ей посмертно диагностировали профессиональное заболевание — «новая коронавирусная инфекция». Однако региональное управление Роспотребнадзора и уфимский Институт профзаболеваний, устанавливавшие обстоятельства смерти, пришли к выводу, что между заражением врача и ее профессиональной деятельностью нет причинно-следственной связи, пациенты, от которых она могла заразиться, не установлены. В заключении Роспотребнадзора отмечалось, что врача обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты и проинструктировали по работе с коронавирусными пациентами. На основании этих заключений Фонд социального страхования отказал родственникам врача в страховых выплатах.

Антон Орлов считает, что повторное расследование было назначено после вмешательства прокуратуры, куда в марте обращался профсоюз. Итоги проверки надзорного ведомства не сообщались. По словам господина Орлова, ведомству была передана информация о пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19, от которых могла заразиться Елена Гайнуллова. Так, профсоюз установил, что 21 декабря врач ехала в одном экипаже скорой помощи с пациенткой и ее сыном, который болел коронавирусом.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии вчера от комментариев воздержались.

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что провели дополнительное расследование после обращения к ним прокуратуры. «По вновь открывшимся обстоятельствам составлена санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, которая направлена в ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф и ФБУН „Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека“»,— сообщили в пресс-службе управления. В Институте профзаболеваний, рассмотрев результаты расследования, установили профессиональный характер заболевания врача.

Ранее в минздраве Башкирии сообщали, что в 2020 году коронавирусом переболело более 8 тыс. медработников республики, из которых умер 31 человек. Страховые выплаты получили семьи 13 скончавшихся медиков: в их случаях было подтверждено, что они заразились COVID-19 на работе.

Дарья Кучеренко