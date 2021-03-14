Врачу скорой не хватило помощи

В Башкирии профсоюз медработников «Действие» добивается выплаты 2,7 млн руб. страховых средств сыну и родителям врача скорой помощи Елены Гайнулловой, умершей после заражения коронавирусом. Выплаты из средств федерального бюджета семьям медиков, заразившихся на рабочем месте, установил в прошлом году президент России Владимир Путин. В региональном управлении Роспотребнадзора, проводившем расследование страхового случая, не установили пациентов, от которых могла заразиться врач. В профсоюзе утверждают, что нашли уже четверых таких больных, с которыми незадолго до смерти контактировала медик. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре Башкирии.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту неуплаты страховой выплаты семье врача скорой помощи в Уфе Елены Гайнулловой, умершей после заражения COVID-19. Проверка, по данным “Ъ”, началась после того, как в прокуратуру обратилось региональное отделение профсоюза медработников «Действие».

Согласно указу президента России Владимира Путина от 6 мая 2020 года, семьям медиков, скончавшихся в результате заражения COVID-19 на рабочем месте, выплачивается 2,75 млн руб. единовременной страховой выплаты из средств Фонда социального страхования.

43-летняя Елена Гайнуллова работала врачом на республиканской станции скорой медицинской помощи с 2008 года, общий стаж ее работы в медицине составлял 26 лет. Как установило региональное управление Роспотребнадзора, проводившее расследование страхового случая, 2 января Елена Гайнуллова вернулась с ночной смены и обратилась в поликлинику с жалобами на сухой кашель, слабость, головокружение и температуру 39,9. 4 и 5 января, согласно медицинским документам, у нее диагностировали заражение COVID-19 в тяжелой степени и отек легких, а 8 января — госпитализировали в ковид-отделение городской клинической больницы №8 Уфы. 15 января Елену Гайнуллову подключили к аппарату ИВЛ, через несколько часов она умерла от острой респираторной недостаточности.

Через три дня в ГКБ №8 Елене Гайнулловой посмертно поставили предварительный диагноз профессионального заболевания — «новая коронавирусная инфекция». После этого Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека (Институт профзаболеваний) и Роспотребнадзор дали свои заключения, на основании которых семье Елены Гайнулловой отказали в выплате.

В Институте профзаболеваний причинно-следственную связь заболевания с профессиональной деятельностью врача не установили.

В Роспотребнадзоре, изучившем санитарно-гигиенические условия труда, пришли к выводу, что «установить факт инфицирования новой коронавирусной инфекцией по месту работы при оказании медицинской помощи пациентам не представляется возможным». Пациенты, от которых врач могла заразиться коронавирусом, не установлены, отметили в Роспотребнадзоре. Елена Гайнуллова, как выяснили в ведомстве, достаточно обеспечивалась средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, халатом, защитными очками, респираторами, лицевым щитком и защитным костюмом) и была проинструктирована по работе с коронавирусными пациентами.

На страховую выплату от государства претендуют 9-летний сын Елены Гайнулловой и ее пожилые родители. Муж врача скончался спустя месяц после ее смерти.

Координатор башкирского отделения профсоюза «Действие» Антон Орлов сообщил “Ъ”, что профсоюз будет добиваться страховых выплат для сына врача. «Мы видим необоснованный отказ. Если не получится с помощью проверки прокуратуры, будем обращаться в суд»,— сказал он.

По словам господина Орлова, ситуация, когда медработникам отказывают в страховых выплатах, встречается «сплошь и рядом».

«Не всем пациентам ставят диагноз "COVID-19, вирус идентифицирован", многим ставят пневмонию и другие диагнозы. В этом случае становится сложно доказать, что врач, работающий даже на скорой помощи, но не в " красной зоне", заразился от пациентов, а не, например, в магазине. В случае с Еленой Георгиевной Роспотребнадзор счел, что раз нет установленных пациентов с подтвержденным диагнозом — нет заражения на работе»,— сказал он. Господин Орлов отметил, что профсоюз нашел несколько ковид-положительных пациентов, с которыми врач контактировала незадолго до того, как ей был поставлен диагноз.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили “Ъ”, что в 2020 году коронавирусом переболело более 8 тыс. медработников республики, из которых умер 31 человек. Страховые выплаты получили семьи 13 скончавшихся медиков: в их случаях было подтверждено, что они заразились COVID-19 на работе.

Дарья Кучеренко, Уфа