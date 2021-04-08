По ком звонит колокол «кока-кол»

Американская Республиканская партия, издавна слывшая союзником крупного бизнеса, кажется, совершила глобальный идеологический разворот: она выступила с критикой активной политической позиции больших компаний. Лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл предупредил: корпорациям не будет позволено формировать параллельное правительство.

«Выборное законодательство, законы об окружающей среде, радикальные социальные начинания, вторая поправка — некоторая часть частного сектора понемногу пытается вести себя как параллельное леворадикальное правительство. Если корпорации станут орудием в руках ультралевых банд, которые пытаются свернуть нашу страну с пути неконституционными мерами, будут последствия»,— грозно пообещал лидер республиканцев в Сенате (и, по сути, главный республиканец Вашингтона) Митч Макконнелл. Он заявил, что компании не должны использовать экономический шантаж, распространять дезинформацию и продвигать «плохие идеи, которые граждане отвергли на избирательных участках».

Поводом для столь радикальной критики радикалов стал закон, недавно принятый в штате Джорджия. Штат этот известен своей центральной ролью в выборном скандале, он стал своего рода «последней надеждой» проигрывавшего выборы Дональда Трампа, который утверждал: есть основания считать, что во время голосования произошли махинации.

По следам этой истории местное законодательное собрание приняло — а губернатор-республиканец Брайан Кемп подписал — закон о реформе местного избирательного закона. Теперь, например, избирательная комиссия штата может вмешаться в деятельность избирательных комиссий каждого из 159 округов (не более четырех одновременно) и назначать временных управляющих избиркомов с правом нанимать и увольнять людей. Демократы полагают, что контролируемый республиканцами избирком штата может пытаться таким образом влиять на ход выборов, а республиканцы настаивают, что это поможет более эффективно организовать избирательный процесс.

Кроме того, закон запрещает раздавать еду, воду и любые другие материальные ценности людям, которые стоят в очереди на избирательные участки. Республиканцы уверены, что это поможет избежать подкупа избирателей. Демократы возражают: это мало того что жестоко, так еще и вредит работе некоммерческих организаций, агитирующих людей прийти на избирательные участки.

Ограничен и срок до второго тура: ранее его надлежало провести спустя девять недель после первого, ныне этот срок сокращен до четырех недель. Республиканцы говорят, что теперь процесс выборов станет менее утомительным.

Демократы утверждают, что сокращение сроков предварительного голосования и голосования по почте создаст трудности для небогатых американцев и представителей расовых меньшинств.

Правила голосования по почте также ужесточены: раньше запросить бюллетень можно было за 49 дней, сейчас — лишь за 29. На избирательном участке отныне обязательна демонстрация удостоверяющего личность документа: раньше достаточно было лишь поставить подпись так, чтобы она совпадала с образцом подписи избирателя. Запрещены мобильные избирательные участки.

В суды штата уже поданы иски о приостановке действия закона — в частности, в них указано, что чернокожие американцы особенно страдают от новых положений. С критикой выступил и президент-демократ Джо Байден.

И тут на борьбу с законом поднялись корпорации. Главная бейсбольная лига решила бойкотировать штат и не проводить там матч звезд (что лишит его десятков миллионов долларов прибыли), с критикой закона выступили авиаперевозчик Delta Airlines и компания Coca-Cola.

На сайте последней глава компании Джеймс Куинси опубликовал свое обращение: «Мы говорим ясно и однозначно: мы расстроены исходом ситуации с законом о голосовании в Джорджии». Свою позицию он объясняет так: мы «против положений в законопроектах, которые ограничат доступ к голосованию или исключают его».

В соцсетях такую позицию как поддерживали, так и критиковали: в частности, пользователи указывали, что Delta Airlines выступает против обязательного требования приносить на избирательный участок удостоверяющий личность документ, однако требует такой документ для доступа на свои самолеты.

Когда Митчу Макконнеллу указали на то, что ранее он был не против участия компаний в политике, тот ответил: «Они имеют право участвовать в политическом процессе. Но им надо определить, как делать это таким образом, чтобы не вызвать отчуждение у больших групп людей». «Республиканцы тоже пьют Coca-Cola, мы летаем на самолетах, и бейсбол мы тоже любим»,— признался господин Макконнелл. В своем заявлении он призвал корпорации быть сдержаннее.

«Американцы не хотят, им не нужно, чтобы большой бизнес распространял дезинформацию и реагировал на каждый дутый скандал подмигиваниями левакам»,— призвал республиканец.

Какими «последствиями» он грозил крупным корпорациям, Митч Макконнелл не уточнил, однако бывший президент Дональд Трамп призвал к бойкоту этих компаний, а законодатели штата Джорджия призвали убрать напитки Coca-Cola из их офисов. Некоторые республиканцы пригрозили применить против Главной бейсбольной лиги антимонопольное законодательство.

Алексей Наумов