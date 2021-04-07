Fujifilm показала новую камеру моментальной печати

Компания Fujifilm представила Instax Mini 40. Это первая фотокамера мгновенной печати с новыми картриджами Contact Sheet, стилизующими готовые снимки под пленочные.

Особенностью новинки стала функция Automatic Exposure, которая оптимизирует выдержку, мощность вспышки и другие настройки в соответствии с условиями съемки. Предусмотрен отдельный режим для съемки селфи и создания макроснимков.

Дизайн Fujifilm Instax Mini 40 выполнен в ретроключе. Корпус получил покрытие, имитирующее кожу, а вместе с новой камерой компания выпустила чехол и плечевой ремень в одном стиле с фотоаппаратом.

Новые картриджи Contact Sheet, представленные вместе с камерой, позволяют делать снимки в стилистике контактной печати. Готовые кадры печатаются на листе с черной рамкой и оранжевыми надписями, как у старых пленочных фотографий. Каждый картридж рассчитан на десять снимков, которые проявятся спустя пару минут после съемки.

В продаже Fujifilm Instax Mini 40 появится в апреле по цене $100, а каждый картридж Contact Sheet будет стоить $15.