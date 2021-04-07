Андрей Козицын выкупит музей военной техники у УГМК

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) заключило предварительный договор о продаже музея военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область), говорится в документах компании. Покупателем выступит ООО «Центр авиации», бенефициаром которой является генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Стоимость сделки — 1,2 млрд руб.

Музей находится на ул. Александра Козицына, 2. В частности, договор предусматривает продажу недвижимости за 1, 305 млрд руб., имущества — за 141,3 млн руб., а также документации на создание научно-экспозиционного, архитектурно-художественного и мультимедийного проекта экспозиции по объекту «Музей военной техники. Здание авиационной техники» — за 14,5 млн руб.

Планируется, что основной договор стороны заключат до 1 июня. Кроме того, цена имущества может быть изменена по соглашению сторон.

Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме был основан в 2005 году. Является одним из крупнейших музеев военной и автомобильной техники и истории. Сейчас в состав комплекса входят три выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. Всего в музее насчитывается более 12 тыс. экспонатов. В 2018 году комплекс посетило более 255 тыс. человек.

О том, что Андрей Козицын зарегистрировал в Верхней Пышме ООО «Центр авиации» стало известно накануне, 6 апреля. Основным видом деятельности компании указана аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал компании составил 100 тыс. руб. Директором компании является Глеб Фомин, который также возглавляет, связанные с господином Козицыным и УГМК: ЗАО «Третья код» и АНО «Медная столица». 99% долей в Центре авиации принадлежит ООО «Вестор», которое на 99% контролируется Андреем Козицыным. Еще 1% находится у Уралэлектромеди. Предприятие также имеет 1% в «Центре авиации».

Михаил Мананников