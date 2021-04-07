Частные клиники пересчитывают рентабельность

Рынок частной медицины, по подсчетам PwC, в прошлом году превысил 800 млрд руб. Примерно каждый четвертый россиянин пользовался такими услугами. В абсолютных цифрах почти 40 млн человек, причем это число не отличается от допандемических времен. А вот средний чек клиента в 2020-м подрос почти на 6,5%. Почему дорожают услуги? Подробности — у Григория Колганова.

Игроки рынка частной медицины разводят руками: цены растут вопреки воле бизнеса. Причин множество. Например, главный врач клиники «К+31» Борис Чурадзе винит в первую очередь падающий спрос. Из-за этого пришлось увеличить стоимость услуг на размер инфляции, правда, не официальной, а реальной, то есть примерно на 10%. И в дальнейшем цены будут вести себя так же.

«Пандемия, безусловно, явилась толчком для определенной экономической депрессии. Платежеспособный спрос падает, и это очевидно. Пациент не готов оплачивать медицинские услуги по определенной цене, которая заявлена. Динамика роста стоимости соответствует потребительской инфляции. Реальная инфляция выше, я думаю, 8-10%. В ближайшие годы мы ожидаем консолидации рынка медицинских услуг. Цены будут определяться реальной инфляцией»,— пояснил Чурадзе.

Еще раз: в пандемический год, когда вопрос здоровья стал главным на планете, частная медицина фиксировала падение оборотов. Это подтверждает главврач клиники «Профессиональная медицина» Эркен Иманбаев: бизнес сейчас успешен, если балансирует на грани рентабельности. По его словам, масла в огонь подливают кредитные продукты, которые доступнее не стали, несмотря на рекордно низкую ключевую ставку: «Падение почти на 30%, практически вышли на то, что, если работает ноль в ноль, это уже хорошо. Цены стараемся держать на том же уровне, а они еле покрывают расход на зарплату врачам, на лекарства, аренду и так далее. Я не знаю, кто пользуется кредитами, потому что, на мой взгляд, они убивают бизнес, потому что у нас драконовские проценты — это только оттянет ситуацию.

Нужно увеличивать количество услуг за ту же самую цену — только так мы увидим выход из тяжелой ситуации экономической».

Из-за пандемии у бизнеса серьезно выросли издержки: средства санитарной защиты стали значительной статьей расходов. И традиционно уже удар по балансу нанес валютный скачок. Гендиректор лаборатории «Инвитро» в Москве Алексей Сердюченко при драматичном падении спроса вынужден был поднимать цены, но, к счастью, несущественно, и, если обойдется без форс-мажоров, их удастся удержать:

«Пик первой волны, спад посещаемости был от 60% до 80%. Спрос к концу 2020 года восстановился во многом благодаря тому, что достаточно много продается тестов на COVID-19. Если мы уберем их влияние, то, пожалуй, можно сказать, что он еще до конца не полностью восстановился. Цены выросли от региона к региону до 3%. В первую очередь это связано с ростом себестоимости за счет реагентов, которые закупаются частично за валюту. Цены — не самый главный приоритет на 2021 год. Если, конечно, вдруг внешние факторы на это не повлияют, как то, я не знаю, рост курса доллара до 100».

Парадокс пандемического года: спрос в частной медицине упал практически везде, кроме пластической хирургии. Здесь обороты и цены остались на прежних уровнях, но из-за роста издержек пришлось пожертвовать рентабельностью, говорит доктор медицинских наук, пластический хирург Игорь Короткий. Но долго так продолжаться не может, так что скорого повышения цен, по его словам, исключать нельзя: «Некоторые решили использовать период изоляции для выполнения пластических операций, поскольку они все равно находятся дома. То есть они брали официальный пропуск, приезжали, мы выполняли операцию и так далее.

В общем-то, перечень операций и их количество осталось приблизительно таким же. Цены не повышены. Прибыль, конечно, уменьшилась.

Может быть, в будущем цены изменятся, я не могу прогнозировать. Возможно, это будет для избранных».

Но в отличие от пластики большинство медицинских услуг нельзя сделать впрок. А по ценам в частных клиниках могут нанести довольно неожиданный удар власти. Минздрав хочет ввести новое лицензионное требование: руководители таких учреждений должны будут иметь дополнительное профильное образование и опыт работы в отрасли. При этом многими клиниками управляют не врачи, а профессиональные менеджеры. Игроки рынка говорят, что на их обучение медицине или поиск подходящих топов потребуются немалые деньги, которые придется транслировать в прайс-листы.