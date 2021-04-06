Северная Корея отказалась от олимпийских блинов

От выступления на Олимпийских играх, которые пройдут летом в Токио, отказалась КНДР. Такое решение страна, не зафиксировавшая, по официальным данным, с начала пандемии ни одного случая коронавируса, объяснила желанием «защитить спортсменов» от заболевания. Хотя Северная Корея в качестве фаворита медального зачета токийской Олимпиады не рассматривалась, ее спортсмены могли бы завоевать ряд наград по крайней мере в одном виде — тяжелой атлетике.

Агентство Yonhap сообщило, что от участия в токийской Олимпиаде, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, отказалась КНДР. Ее официальные лица сослались на сложную эпидемиологическую ситуацию и нежелание подвергать своих спортсменов риску заражения COVID-19. В Северной Корее, которая одной из первых закрыла свои границы с Китаем и ввела строжайшие карантинные меры, официально случаи заболевания коронавирусом зафиксированы не были.

Согласно прогнозу Gracenote, КНДР могла попасть даже в топ-20 медального зачета Олимпиады.

В любом случае на несколько наград в Токио она могла бы претендовать. Речь в первую очередь о тяжелой атлетике. Тут у Северной Кореи есть несколько элитных спортсменов. Ом Юн Чхоль, соревнующийся в категории до 56 кг, на двух предыдущих Олимпиадах завоевал соответственно золото и серебро и победил на предолимпийском чемпионате мира 2019 года. На этом первенстве Пак Чон Чжу стал третьим в категории до 67 кг, О Кан Чхоль — вторым в категории до 73 кг.

Почти гарантированно привезла бы медаль из Японии и Лим Чон Сим, которая дважды становилась лучшей на Олимпиадах: в Лондоне она победила в категории до 69 кг, в Рио-де-Жанейро — в категории до 75 кг. На мировом первенстве она подтвердила свой лидерский статус.

В последние месяцы активно обсуждалась возможность совместного выступления на Олимпиаде в Японии сборных КНДР и Южной Кореи. При таком раскладе южнокорейская команда, стабильно попадающая в топ-10 медального зачета (на Олимпиаде 2012 года она стала пятой, 2016-го — восьмой), могла бы при помощи КНДР приблизиться к первой тройке.

Ранее эти страны уже объединялись ради спортивных событий. В 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея выставляли объединенную команду в женском хоккейном турнире. Кореянки, правда, ничего не выиграли, забросив только одну шайбу в трех матчах. Тогда же две делегации прошли под общим флагом на церемониях открытия и закрытия. Страны, продолжающие двигаться по пути «спортивного сближения», также намерены подать совместную заявку на проведение Олимпиады в 2032 году.

Екатерина Ремизова