Названы покупатели, заплатившие €16 млн за картину Ван Гога

Стали известны подробности сделки по продаже полотна Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» (1887) на парижских торгах Sotheby`s 25 марта. Картина хранилась более 100 лет в одной французской семье и только в марте была представлена публике. По сообщению французского издания The Art Newspaper со ссылкой на Art Market Monitor, картину купили британские миллиардеры братья Саймон и Дэвид Рубены. Ранее сообщалось, что за полотно заплатили €16,251 млн.

Пресс-атташе семьи Рубен подтвердил эту информацию о покупателях. Известно также, что в торгах по телефону участвовала лично дочь Саймона — Лиза, окончившая в свое время Sotheby`s Institute of Art и работавшая в лондонском отделении аукционного дома. Она теперь управляет художественной коллекцией семьи.

Саймон и Дэвид Рубены — британские бизнесмены из еврейской семьи иракского происхождения, родившиеся в Индии. В середине 1990-х лондонская трейдерская компания Рубенов Trans-World Metals активно работала в России на рынке алюминия и стали. В мае 2020 года Рубены были названы второй богатейшей семьей Великобритании по списку Sunday Times Rich List с общим капиталом £16 млрд.

Первоначальная оценка полотна достигала €5–8 млн. На торгах 25 марта ставки выросли уже через десять минут после начала торгов. Картину купили за чистые €13 млн, с учетом комиссий аукционистов — за €16,251 млн.

Подробнее о картине — в публикации “Ъ” «Цену на сцену назовет Sotheby`s».

Алексей Тарханов, Париж