Привычка к наличности

Недавно Национальная платежная ассоциация (НПА) попросила у ЦБ разъяснений по достаточно чувствительному вопросу: о возможности банка-кредитора отказывать в предоставлении в конкретном населенном пункте бесплатного способа исполнения заемщиком обязательств по кредиту/займу в соответствии с 353-Ф3 «О потребительском кредите» в связи с возможностью погасить кредит на его сайте в сети Интернет. Собственно, в НПА интересовались, будет ли считаться установка в населенном пункте терминала самообслуживания формой выполнения указанной выше обязанности.

Вопрос выглядит логичным, ведь банки все больше операций с клиентами совершают онлайн, сокращая постепенно сети отделений и банкоматов или заменяя первые, по сути, вторыми. Казалось бы, в наш век цифровизации, которую всецело поддерживает ЦБ да и правительство в целом, отказа от наличных, перехода на дистанционные каналы обслуживания, ответ на такой вопрос должен быть однозначным — есть сайт, мобильный банк, доступ в интернет, Система быстрых платежей (СБП), позволяющая гражданам бесплатно перекидывать деньги из банка в банк (до 100 тыс. руб. в месяц) — какие еще нужны каналы погашения?

Но нет, светлого будущего не получилось. Предоставление банком возможности погашения на сайте с использованием электронного средства платежа не освобождает кредитора от обязанности предоставлять бесплатную возможность клиентам погашать кредиты как по месту их выдачи, так и по месту нахождения заемщика, указанному в договоре, следует из ответа ЦБ. Более того, в Банке России дополнительно обратили внимание участников рынка на «сложившуюся судебную практику», в соответствии с которой непредоставление заемщику выбора между наличным и безналичным способом оплаты кредита является ущемлением прав потребителя.

В результате банкирам, называющим позицию регулятора «атавизмом», приходится вертеться всеми возможными способами, искать в самых разных областях партнеров, например салоны связи, которые могли бы принимать платежи по кредитам наличными. Мои источники на рынке утверждают, что на самом деле все это создает больше суеты, чем дела: в партнерские пункты почти никто не приходит, да и комиссия за их услуги невелика и не добавляет серьезных доходов.

И время от времени появляются вот такие запросы, как от НПА,— участники рынка прощупывают почву на предмет того, не решил ли наконец регулятор смириться с тотальной цифровизацией банковских услуг. Но нет, чудес не происходит. Все продолжают играть по старым правилам, то ли опасаясь случайных исков от дотошных заемщиков, то ли просто по привычке.