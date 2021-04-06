Более 19 тысяч нижегородских предпринимателей прекратили работу в 2020 году

В Нижегородской области по итогам 2020 года прекратили деятельность 19,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). За это же время в регионе зарегистрировались 11,25 тыс. ИП. Таким образом, общее количество ИП по итогам года сократилось на 8,36 тыс., сообщил нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий во время своего отчета.

В 2019 году количество индивидуальных предпринимателей в регионе сократилось на 109, в 2018 году число зарегистрированных ИП превысило число закрытых на 2,2 тыс.

Количество зарегистрированных в регионе юридических лиц по итогам 2020 года оказалось на 4,6 тыс. меньше общего числа закрытых (5 тыс. против 9,68 тыс. предприятий). В 2018 и 2019 годах эта разница составляла 4,8 тыс. и 5,8 тыс. юридических лиц соответственно. Общая численность нижегородцев, работающих на предприятиях малого и среднего предпринимательства, к началу января 2021 года составила почти 398,4 тыс. человек. Это на 15,6% меньше по сравнению с уровнем прошлого года.

«Федеральная налоговая служба говорит нам, что идет чистка реестра, обнуление тех, кто не работает. Что это естественный процесс, но общая тенденция такова, что количество ИП и юрлиц снижается. С января 2020 года в Нижегородской области начал действовать закон о самозанятых, и на конец 2020 года их число в регионе достигло 25-30 тыс. человек. Но нужно понимать, что средний налог, который в Нижегородской области платят самозанятые, составляет 130 рублей в месяц. Разница по сравнению с предпринимателями заметна»,— отметил господин Солодкий.

Как писал “Ъ-Приволжье”, глава нижегородского управления ФНС РФ Виктор Большаков ранее заявлял, что судить об общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) только по цифрам реестра не корректно, так как многие предприятия и предприниматели не попадают в реестр из-за ошибок в отчетности и нарушении сроков ее предоставления. У ФНС только в 2020 году появилась возможность по аналоги с юрлицами массово исключать из единого реестра субъектов МСП индивидуальных предпринимателей, не ведущих деятельности.

Андрей Репин