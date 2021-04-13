Симбиоз с клиентом

Передавая весь комплекс операций с товарами на аутсорсинг логистическим партнерам, торговые и производственные предприятия высвобождают колоссальные ресурсы, чтобы сосредоточиться на развитии собственных продуктов.

В начале апреля в компании FM Logistic, являющейся одним из крупнейших логистических операторов в России, произошли существенные кадровые изменения. Генеральным директором российского представительства был назначен Олег Альхамов, более 11 лет работавший на руководящих постах в структуре международного ритейлера Auchan. Ранее занимавший эту должность Кристоф Менивар продолжит отвечать за стратегические проекты в исполнительном комитете FM Group и сконцентрируется на развитии бизнеса в Восточной Европе (России, Украине, Румынии). В FM Logistic эти перестановки рассматривают как новую ступень в дальнейшем усилении позиций компании на логистическом рынке.

Олег Альхамов хорошо понимает приоритеты ритейлеров, что, безусловно, позволит FM Logistic лучше отвечать на их актуальные потребности. «В ритейле и на рынке supply chain сегодня активно внедряется философия омниканальности. Она предполагает объединение различных способов заказа и доставки товаров в единую систему. Ритейлер хорошо знает своего клиента, однако решение вопросов своевременной и качественной доставки он доверяет профессиональным игрокам рынка supply chain,— рассказывает господин Альхамов.— При этом логистическому партнеру можно поручить не только доставку товаров, но и осуществление полного комплекса операций с ними: международную перевозку, таможенное оформление, сертификацию, сортировку, переупаковку, маркировку и прочие действия». Это освобождает силы и ресурсы ритейлера, позволяет ему сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса. «Именно таким партнером, а не просто логистическим оператором становится FM Logistic для своих клиентов»,— подчеркивает генеральный директор компании.

Благодаря богатой экспертизе и используемым технологическим решениям логистические операторы все теснее внедряются в производственные цепочки промышленных и торговых предприятий. Они становятся ключевым элементом эффективности их бизнеса и профессиональным торговым посредником между целыми секторами международной торговли.

Как отмечает Олег Альхамов, исторически у FM Logistic много клиентов из двух крупных сегментов — ритейла и FMCG, бизнес которых тесно связан: «Мы как логистический оператор играем очень важную роль в цепочках поставок между этими глобальными секторами. Хорошо понимая специфику их деятельности, мы способны качественно удовлетворять запросы обеих сторон, значительно преумножая эффективность их бизнеса. Это, по сути, и является одной из ключевых целей работы нашей компании».

Бурное развитие рынка электронной коммерции во всем мире определяет и основные направления развития FM Logistic в России. «Наши главные цели — совершенствование сервисов для e-commerce и внутригородской логистики, усиление транспортной стратегии, неуклонное следование по пути устойчивого развития. И, конечно, наша компания продолжает внедрять инновационные решения по автоматизации и роботизации операций, а также использовать передовые практики в области логистики и управления цепями поставок. Благодаря этому мы предлагаем нашим партнерам качественные и устойчивые решения supply chain, позволяющие сделать логистику максимально быстрой и эффективной»,— подчеркнул новый директор FM Logistic в России.