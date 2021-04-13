«Для России более чем актуальны все основные мировые вызовы»

Управляющий директор по Восточной Европе и кросс-функциональным проектам FM Logistic Кристоф Менивар ответил на вопросы “Ъ” о текущих результатах работы компании и новых вызовах рынка в 2021 году.

— Как сказалась пандемия на результатах работы вашей компании?

— В течение всего финансового года, который у нас закончился в конце марта, мы наблюдали значительный рост доходов от перевозок. Это связано с целенаправленными усилиями FM Logistic по увеличению наших транспортных возможностей и привлечению еще большего числа заказчиков. Например, наша выручка от LTL (перевозки сборных грузов.— “Ъ”) в отчетный период 2020–2021 годов выросла более чем на 30% по сравнению с предыдущим финансовым годом, что стало результатом повышения качества обслуживания клиентов. Кроме того, мы вдвое сократили сроки доставки грузов примерно в 20 пунктов назначения в России благодаря расширению нашей транспортной сети и запуску новых кросс-докинговых площадок.

— На какие тренды развития рынка более всего обращают внимание в FM Logistic?

— Прошедший год стал для нас годом активного коммерческого развития в стратегических областях, таких как омниканальная логистика и транспорт. Пандемия ускорила развитие e-commerce, что пошло нам на пользу: за последние полгода мы добились более чем 50-процентного роста этого направления, подписав ряд новых контрактов с такими компаниями, как ООО «ЛСМ Восток» (официальный дистрибутор французского бренда La Corvette), Palais des Thes, Greenway и другими крупными игроками.

Мы занимаем прочные позиции на рынке FMCG-ритейла, который в целом более устойчив в непростые экономические времена. Все наши логистические платформы и кросс-докинговые площадки работали, несмотря на сложности, клиенты продолжали получать качественное обслуживание, в том числе благодаря мерам, которые мы приняли для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников компании. Кроме того, множественные промоакции стимулируют конкуренцию на розничном рынке и ускоряют наше развитие в области копакинга (co-packing — комплектация заказов, упаковка и др.— “Ъ”) и автоматизации деятельности.

— Каковы задачи российского подразделения компании на 2021 год?

— Мы по-прежнему активно внедряем инновации, поскольку стратегия FM Logistic заключается в предоставлении лучших решений нашим клиентам.

Компания продолжает предлагать новые сервисы и расширять присутствие в России. Например, мы укрепляем позиции на юге страны, внедрили в состав услуг транзитное железнодорожное сообщение между Китаем, Вьетнамом и Западной Европой, которое стало востребовано в условиях дефицита морских контейнеров и судов.

Для России, безусловно, более чем актуальны все основные мировые вызовы: бум электронной коммерции, развитие пулинга (сборной доставки грузов от разных поставщиков), необходимость внедрения экологичных услуг. Следуя этим трендам, наше российское подразделение готово предлагать клиентам эффективные бизнес-решения. Постоянная автоматизация логистических процессов и потоков данных, предложение омниканальных решений и создание устойчивых цепочек поставок заложены в ДНК FM Logistic. Это помогает нам справляться с любыми возникающими трудностями и вызовами, коллективно осознавать происходящие изменения и оперативно реагировать на них.