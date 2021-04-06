Власти Адыгеи опровергли создание курорта на территории всемирного наследия ЮНЕСКО

Премьер-министр республики Геннадий Митрофанов заявил об отсутствии у региональных властей намерений создавать курорт на территории Лагонакского биосферного полигона, сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.

«Мы считаем, что пришло время развивать здесь современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника, ответственным бизнесом, имеющим опыт развития горных курортов, и общественностью. При этом нет намерений создавать в Адыгее курорт на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО», - заявил Митрофанов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, представители научного и природоохранного сообщества выступили против планов по строительству горнолыжного курорта на территории недавно выделенного из состава Кавказского заповедника Лагонакского биосферного полигона. Соответствующую петицию они, в частности, адресовали федеральному минприроды.

Андрей Ульченко