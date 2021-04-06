Мордашов впервые возглавил российский список Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Список россиян в нем впервые возглавил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья с состоянием $29,1 млрд. В общем рейтинге он занимает 51-е место. В десятку богатейших россиян, по версии российского Forbes, впервые вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с состоянием $17,2 млрд.

Богатейшие россияне по версии Forbes:

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья, $29,1 млрд;

Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, $27 млрд;

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, $26,2 млрд;

Президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов, $24,9 млрд;

Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон, $24,9 млрд;

Член советов директоров компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко, $22 млрд;

Основатель и основной акционер холдинга USM Алишер Усманов, $18,4 млрд;

Член советов директоров компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, $17,9 млрд;

Основатель Telegram Павел Дуров, $17,2 млрд;

Член Совета федерации Сулейман Керимов и семья, $15,8 млрд;

Член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман, $15,5 млрд.

Лидерами общего рейтинга Forbes стали основатель Amazon Джефф Безос ($177 млрд), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($151 млрд), а также президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($150 млрд).