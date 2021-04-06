Самые богатые россияне

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Список россиян в нем впервые возглавил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья с состоянием $29,1 млрд. Кто еще попал в топ-10 — в фотогалерее “Ъ”.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Список россиян в нем впервые возглавил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья с состоянием $29,1 млрд. Кто еще попал в топ-10 — в фотогалерее “Ъ”.
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