06 апреля, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

10
1-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $29,1 млрд

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Самые богатые россияне

от

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Список россиян в нем впервые возглавил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья с состоянием $29,1 млрд. Кто еще попал в топ-10 — в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя