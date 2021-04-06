Свердловскую киностудию возглавил экс-директор телеканала АТН Виктор Шадрин

Генеральным директором Свердловской киностудии назначен Виктор Шадрин, распоряжение об этом утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Господин Шадрин сменит на посту Михаила Чурбанова, который возглавлял киностудию с 2003 года. Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявляла, что ведомство не удовлетворено работой киностудии.

Новое руководство планирует модернизировать и перезапустить киностудию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры. «В планах укрепить техническую базу, а также расширить пул специалистов, обеспечивающих современный кинопроцесс. Мы ожидаем, что это будет способствовать развитию индустрии в области. В этом желании, что немаловажно, нам готовы помогать и региональные власти. Одним из ключевых направлений работы должны стать создание дебютного, документального и научно-популярного кино, а также поддержка киносъемочной деятельности в регионе»,— отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Свердловская киностудия создана в 2004 году. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 2,3 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка от продаж составляла 56,1 млн руб., чистые активы — 113,2 млн руб.

Свердловская киностудия Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первым заместителем гендиректора и креативным продюсером Свердловской киностудии станет режиссер, вице-президент гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев. На базе киностудии создадут центр содействия развитию кинематографии Свердловской области и Уральского региона. В течение трех лет киностудия планирует запустить в производство три-пять полнометражных картин.

Виктор Шадрин окончил факультет журналистики Гуманитарного университета Екатеринбурга. До 2010 года руководил службой информации телеканала «Вести-Урал». С 2010 года перешел на должность директора информационного вещания свердловского ОТВ. С 2018 года возглавлял телеканал АТН, который в июне 2019 года прекратил вещание.

Михаил Мананников