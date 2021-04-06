Сайты объявлений подключаются к ЕСИА

Сайты объявлений начнут опознавать пользователей через «Госуслуги». Минцифры в качестве эксперимента подключит сайты «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). С ее помощью россияне получат доступ к услугам этих площадок, после авторизации через сайт «Госуслуги», по аналогии с тем, как это происходит при использовании аккаунта, например, Google. Такая возможность заработает в течение трех месяцев, пишет “Ъ”. Сами участники рынка считают, что эта система позволит решить проблему мошенничества. Как это будет работать? И какие риски могут возникнуть? Разбирался Владислав Викторов.

В России всегда было больше онлайн-площадок, которые хотели бы использовать «Госуслуги» для авторизации пользователей, чем позволял функционал самого сервиса, пишет “Ъ”. Но теперь все желающие все-таки смогут подключиться к так называемой Единой системе идентификации и аутентификации и с ее помощью идентифицировать посетителей. Свое согласие дали пока три сервиса. «Авито» и «Авто.ру», например, рассчитывают таким образом свести к минимуму мошеннические действия, ведь участники потенциальной сделки будут четко понимать, что продавец или покупатель — реальный человек. А HeadHunter в перспективе планирует существенно облегчить взаимодействие между соискателями и работодателями. Как минимум с помощью «Госуслуг» компании будут получать доступ к электронной трудовой книжке.

И площадки, безусловно, выиграют от этой интеграции, уверен гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Это не будет означать, что неожиданно сайты, пользующиеся этой опцией, получат какой-то огромный дополнительный приток клиентов. Показатель, на который непосредственно новация повлияет,— это количество успешно завершившихся сделок, то есть конверсия от интереса пользователя, прочитавшего объявление, в доведенную до конца сделку и в удовлетворение потребностей этого пользователя. Не будет ошибок в забытых логинах или неправильно набранных паролях».

При этом у пользователей останется возможность заходить на эти же площадки так, как они это делают сейчас — либо с помощью своей учетной записи, либо с помощью других соцсетей. Для самих сервисов участие в этом эксперименте также добровольное. Из-за этого вряд ли использование этой системы в ближайшее время станет таким уж массовым, считает председатель комиссии по цифровой экономике Ассоциации юристов России Александр Журавлев:

«Сейчас, наверное, это будет осуществляться только некоторыми пользователями. И в зависимости того, как эту систему проработают, по результатам эксперимента можно будет принять необходимые меры безопасности. И всегда возникает вопрос безопасности данных при такой интеграции.

Там такой набор, который в принципе позволит при получении этой информации осуществлять киберпреступления — от назойливого спама до мошенничества в банковской сфере».

Однако ведущий аналитик центра безопасного интернета РОЦИТ Урван Парфентьев обращает внимание, что большинство сделок, например, по покупке автомобилей через «Авто.ру» или даже некоторых вещей на «Авито», предполагает личное присутствие сторон. Именно на этом этапе и происходит идентификация, и использование данных сайта «Госуслуг» не сильно изменит ситуацию. А вот кто от этого выиграет, так это налоговая, которая при желании сможет получать доступ к информации о некоторых сделках, отмечает Урван Парфентьев. Тем более что на площадках можно будет использовать простые электронные подписи.

«Это, наверное, единственный крупный минус — возможно, будет уточнена информация для той же налоговой. Потому что, с одной стороны, мы, конечно, имеем идентификацию на некоторых из упомянутых сервисов по телефону. Понятно, что у нас мобильные контракты персонифицированы, однако нужно доказать, что лицо, на которое был зарегистрирован контракт, и лицо, которое совершило некие действия под этим аккаунтом, это один и тот же человек. Определенные опасения в среде продавцов и покупателей могут возникнуть»,— резюмировал Парфентьев.

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При этом собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что использование данных сайта «Госуслуг» для идентификации кардинальных перемен для площадок не принесет. Тем более что всегда можно заходить на сайт по-старому, а элементарная финансовая грамотность защитит от мошенников не хуже.