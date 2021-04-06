Посторонним вход разрешен

«Авито», «Авто.ру» и HeadHunter в течение трех месяцев начнут авторизовать пользователей через портал «Госуслуги», а при совершении сделок появится возможность использовать простую электронную подпись. Эта функция подстегнет развитие таких площадок за счет повышения доверия к ним и снижения числа мошенничеств, считают эксперты. Но при этом власти смогут узнать о доходах пользователей, а такая информация потенциально может использоваться ФНС для сбора налогов, предупреждают они.

“Ъ” ознакомился с постановлением правительства, в соответствии с которым Минцифры запустит эксперимент по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Пользователи площадок также смогут использовать простую электронную подпись для совершения сделок, говорится в документе. В электронную форму планируется перевести договоры аренды имущества и купли-продажи транспортных средств.

Постановление вступило в силу 1 апреля. Для подключения сервисов к ЕСИА Минцифры в течение 30 дней представит на рассмотрение межведомственной рабочей группы техническое решение. Вход через «Госуслуги» у сервисов появится в течение трех месяцев, то есть до 1 июля. Участие в эксперименте площадок и пользователей будет добровольным, отмечается в документе.

Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут выбирать, регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью «Госуслуг», при этом персональные данные передаваться не будут, уточнили в Минцифры. Участие в эксперименте подтвердили «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter.

Авторизация через «Госуслуги» повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили, полагает руководитель направления по работе с госорганами «Авито» Анна Верещагина.

Инициатива Минцифры может сократить число мошенничеств и сделает процесс выбора и покупки автомобиля более прозрачным и предсказуемым, соглашаются в пресс-службе «Авто.ру». «В будущем мы планируем настроить подобную интеграцию и для других наших сервисов объявлений», речь идет, например, о сервисах «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Объявления», уточнили там.

Первые этапы интеграции включают кросс-авторизацию пользователей (соискателей и работодателей) на HH.ru и «Госуслугах», рассказали в HeadHunter. В дальнейшем планируется реализовать для пользователей доступ к электронной трудовой книжке и трудовым договорам, возможность подать заявление на выплату пособий по безработице, а для работодателей — создать единое окно для взаимодействия с персоналом, уточнили в компании.

Обеспечить подключение к ЕСИА для коммерческих организаций с целью верификации пользователей власти обещают уже не первый год, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, но число желающих всегда было больше, чем позволял функционал системы. По мнению эксперта, возможность идентифицировать пользователя через «Госуслуги» способствует развитию онлайн-сервисов за счет повышения доверия к площадке и сделкам.

Простая электронная подпись по закону проставляется с использованием паролей или кодов, полученных по СМС или через push-уведомления, рассказал преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. «Возможно, в рамках эксперимента подписание будет осуществляться через личный кабинет на "Госуслугах" по аналогии с тем, как сейчас банки при выдаче кредитов запрашивают у вас выписки из ПФР через тот же портал»,— отмечает господин Блинов. Либо, добавляет он, пользователи смогут, не покидая портал, получить СМС или push-уведомления для подписания документов.

Но для пользователей есть и определенные риски. В случае реализации функционала заключения договоров с электронной подписью, уточняет Олег Блинов, государство получит возможность узнать о доходах пользователей сервисов. Потенциально такая информация, по его мнению, может использоваться ФНС для повышения эффективности сбора налогов.

Анастасия Гаврилюк