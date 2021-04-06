Сенатор готовит перепланировку в Курске

Уже во втором регионе Черноземья намечается конкурентная борьба на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. На прошлой неделе заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов объявил об участии в праймериз по округу действующего опытного парламентария Михаила Тарасенко. Столкновение ресурсных кандидатов ожидает теперь и Курская область, где на предварительное голосование может заявиться сенатор и член высшего совета «Единой России» Валерий Рязанский. Эксперты называют желание сенатора призывом к диалогу с областными властями, планирующими продолжить ротацию своих представителей в верхней палате парламента.

О том, что член Совета федерации от законодательного собрания Курской области Валерий Рязанский может принять участие в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму, “Ъ-Черноземье” рассказали собеседники в его окружении. Сам сенатор подтвердил “Ъ-Черноземье”, что рассматривает такую возможность.

«На эту тему я серьезно рассуждаю и буду принимать решение чуть позднее. Обстановку в Курской области знаю, не первый год работаю. Надо все окончательно взвесить», — сказал “Ъ-Черноземье” Валерий Рязанский. В сенате он заседает с 2011 года, а до этого, в 2007-м, переизбрался депутатом Госдумы по партсписку в региональной группе. Вторым представителем Курской области в сенате с конца марта является бывший госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Собеседники в окружении Валерия Рязанского уверены, что его возможное выдвижение идет в разрез с планами внутриполитического блока областной власти. Региональное отделение «Единой России», которое возглавляет губернатор Роман Старовойт, якобы видит депутатами будущего созыва известного предпринимателя Максима Мамзурина, действующего законодателя Ольгу Германову и директора московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» Ивана Солодовникова. Валерий Рязанский не стал комментировать эту информацию, выразив сомнение в том, что «все уже распланировано».

У региональной власти, по всей видимости, есть конкретные планы по смене представителей на федеральном уровне. Так, действующий депутат Госдумы Александр Брыксин примет участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов лишь на выборы в Курскую облдуму. Депутатский мандат может понадобиться ему для перехода в Совет федерации в качестве представителя от местного заксобрания, то есть на место Валерия Рязанского. При этом в списке кандидатов в депутаты Госдумы Александра Брыксина пока нет.

Область не против его переход в Совфед, так как о лоббистских возможностях Александра Брыксина ходят легенды, а он сам считается основным инвестором партийной ячейки "Единой России"», — отметил собеседник “Ъ-Черноземье” в региональной власти.





Оперативно получить комментарий господина Брыксина “Ъ-Черноземье” не удалось.

Политолог Владимир Слатинов считает, что информация о возможном выдвижении Валерия Рязанского на праймериз — это приглашение к диалогу с областной властью, настроенной на ротацию представителей в Совфеде. «Валерий Владимирович таким образом дает понять, что он хочет остаться сенатором. Его в регионе знают, он ресурсный человек и может с помощью своих связей мобилизовать поддержку, — уверен Владимир Слатинов. — Другое дело, что конкурентная история между статусными кандидатами демонстрирует, что управляемость процессом нарушена».

Возможная конкуренция на праймериз ожидается еще в одном регионе Черноземья — Липецкой области, где на предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму выдвинулся замглавы региона Дмитрий Аверов. Свои планы чиновник объяснил пониманием того, что «многие вопросы» можно решить только на федеральном уровне. Его противником по избирательному округу, по данным “Ъ-Черноземье”, станет действующий депутат Госдумы Михаил Тарасенко, считающийся выдвиженцем крупнейшего местного металлургического предприятия НЛМК. Впрочем, собеседники “Ъ-Черноземье” в местной власти не исключают, что опытный законодатель может снять свою кандидатуру «в пользу другого кандидата».

Сергей Толмачев