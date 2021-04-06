«Доводы Фургала не нашли своего подтверждения»

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко прокомментировала “Ъ” интервью бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух убийствах и покушении. Генерал-майор юстиции обратила внимание на уклончивые ответы обвиняемого на конкретные вопросы по сути дела, отметив, что у следствия имеются достаточные доказательства причастности господина Фургала к инкриминируемым преступлениям. По ее словам, затягивая ознакомление, обвиняемый нарушает права других участников судопроизводства, а доводы, изложенные в его жалобах, уже рассмотрены и не нашли своего подтверждения.

Отвечая на вопросы “Ъ”, связанные с интервью бывшего губернатора, генерал-майор Петренко отметила, что у следствия имеются достаточные доказательства причастности Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям, которые, напомним, предусмотрены ст. 105, ст. 30, а также ст. 222 (убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия) УК РФ. «Могу заверить, что в доказательственную базу входят не только показания лиц, о которых говорит обвиняемый Фургал, но и много других материалов, подтверждающих версию следствия. И если бы Фургал не затягивал под различными надуманными предлогами процесс ознакомления с уголовным делом, а изучил материалы, как это сделали другие фигуранты, которые со своими адвокатами уже фактически завершили ознакомление, то он смог бы сам убедиться в достаточности собранных доказательств»,— сообщила госпожа Петренко. Однако, по ее словам, на данном этапе следствие не считает целесообразным и необходимым публично рассказывать об имеющихся доказательствах детально, как, возможно, этого хотелось бы стороне защиты для использования в собственных целях. Сейчас же, считает госпожа Петренко, господин Фургал по сути препятствует реализации права других участников уголовного судопроизводства на разумные сроки предварительного следствия.

Госпожа Петренко рассказала, что привлечение к уголовной ответственности Сергея Фургала — это закономерный результат работы следствия по раскрытию преступлений прошлых лет, которая основана на принципе неотвратимости наказания вне зависимости от давности совершенного преступления.

Напомнив, что экс-губернатору инкриминируется совершение особо тяжких преступлений против личности — убийства его же деловых партнеров в 2004–2005 годах и покушение на одного из них, официальный представитель СКР отметила, что попытки господина Фургала связать свое уголовное преследование с некоторыми вопросами экономической деятельности — известная тактика защиты. «Привлечение фигурантами уголовных дел СМИ для того, чтобы попытаться повлиять на общественное мнение, уже стало нормой. Фургал не первый, кто использует СМИ в качестве инструмента для достижения своих целей. Если обратить внимание на содержание комментариев обвиняемого, очевидно, что на некоторые вопросы журналиста ("Коммерсанта".— “Ъ”) он отвечает уклончиво, видимо, опасаясь, что четкие и полные ответы могли бы вызвать еще больше вопросов не в его пользу. К тому же в словах обвиняемого прослеживаются явные противоречия: утверждения о лишении доступа к какой-либо корреспонденции чередуются со ссылками на материалы СМИ и заявления Следственного комитета»,— отметила собеседник “Ъ”. «Фургал говорит о своем недовольстве методами работы следственных органов, вызывающими у него "обострение чувства справедливости". Однако следствие действует в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и удовлетворить "чувство справедливости" обвиняемый смог, воспользовавшись своими законными правами, подавая в установленном порядке жалобы на действия следователей в различные инстанции»,— сообщила госпожа Петренко, отметив, что такие жалобы были рассмотрены, но указанные в них доводы не нашли своего подтверждения. «С другой стороны, было бы странно, если бы Фургал был доволен следствием, учитывая тяжесть предъявленного ему обвинения. Таким образом, изложенные (Сергеем Фургалом.— “Ъ”) публично доводы можно расценивать как попытку оказать давление на суд и сформировать общественное мнение»,— считает она.

Николай Сергеев