В покушении убавилось арестантов

В уголовном деле о попытке убийства бывшего гендиректора крупной IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко наметился поворот, который ставит под сомнение дальнейшую перспективу самого расследования. Из СИЗО под подписку о невыезде вышли основные обвиняемые — совладельцы Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов. Их защита считает, что изменение меры пресечения свидетельствует об отсутствии доказательств вины фигурантов, и теперь даже намеревается привлечь потерпевшего к ответственности за ложный донос. Под стражей остается лишь Борис Левин, который курировал службу безопасности компании. Срок его ареста истекает 23 апреля, и СКР, по данным “Ъ”, не намерено настаивать на его продлении.

Совладельцы IT-компании Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были арестованы в октябре прошлого года. Они являются основными фигурантами расследования обстоятельств предполагаемого покушения на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. Как ранее сообщал “Ъ”, само уголовное дело по заявлению господина Симоненко было возбуждено в феврале 2020 года по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 167 УК РФ (умышленная порча имущества). По версии следствия, фигуранты дела заказали убийство бывшего гендиректора Merlion. В ночь на 5 сентября 2015 года, говорится в деле, дом господина Симоненко в Красногорске злоумышленники забросали бутылками с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Мотивом для покушения, по первоначальной версии следствия, был деловой конфликт между бывшими партнерами. Господин Симоненко считал, что ему недоплатили $4,5 млн после его увольнения из компании Tegrus, входившей в группу Merlion, и требовал этих денег.

Серьезный поворот в расследовании произошел в конце января этого года, после того как дело в свое производство приняло главное следственное управление СКР по Москве. Буквально через несколько дней из-под стражи был переведен под домашний арест совладелец Merlion Олег Карчев, которого следствие первоначально считало заказчиком преступления. Теперь после выхода на свободу Алексея Абрамова и Владислава Мангутова в СИЗО остается лишь один обвиняемый — Борис Левин, который курировал в компании службу безопасности. При этом срок его ареста истекает 23 апреля 2021 года. По данным источников “Ъ”, следствие не намерено ходатайствовать о продлении действия этой меры пресечения.

Адвокат фигурантов дела Георгий Поспелов объяснил изменение меры пресечения своим клиентам их «полной непричастностью» к преступлению и отсутствием у следствия «законных оснований для дальнейшего содержания» обвиняемых в СИЗО. Также адвокат утверждает, что в ходе расследования были получены доказательства, якобы указывающие на то, что потерпевший инсценировал поджог своего дома, «в котором его не было», для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса.

Теперь защита намерена добиваться привлечения господина Симоненко к уголовной ответственности за ложный донос, вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере и клевету, в связи с чем адвокаты обратились в правоохранительные органы. Впрочем, защитник оговаривается, что решение по этим обращениям может быть принято следственными органами лишь «после прекращения уголовного преследования» фигурантов дела.

Господин Симоненко сообщил “Ъ”, что узнал об освобождении фигурантов дела из СМИ и не понимает причин такого шага следствия. «Не согласен с действиями следователя и буду их обжаловать»,— подчеркнул потерпевший. Также бизнесмен отметил, что «не намерен отказываться от своих слов».

Владислав Трифонов