Нашел СКА на камень

Сегодня на площадке Ледового дворца СКА примет ЦСКА в третьем матче плей-офф финала Западной конференции КХЛ. Пока все складывается для петербуржцев хуже некуда: они проиграли два первых матча в Москве. Причем не смогли в них забросить ни одной шайбы. В пятницу ЦСКА выиграл 3:0, в воскресенье — 2:0. Вся надежда на то, что кто-то из СКА все-таки нанесет точный бросок и в серии наступит перелом. Хотя веры в это все меньше.

Противостояние ЦСКА и СКА не просто малорезультативное, но еще и скучное. ЦСКА проповедует исключительно оборонительный хоккей, но главное — действует во всех эпизодах быстрее. Армейцы столицы выучили победную тактику назубок: никого не подпускают к воротам, не дают бросать, разят соперника острыми контратаками. Пока у СКА ничего не получается. В двух матчах петербуржцы не смогли распечатать ворота шведского голкипера Ларса Юханссона — редкий случай для плей-офф. До этого Юханссон не пропустил в последнем матче полуфинальной серии «Запада», когда москвичи обыграли ярославский «Локомотив» (2:0). Получается, что у шведа, защищающего ворота ЦСКА, уже 180 «сухих» минут в Кубке Гагарина.

Но, надо заметить, седьмая игра ЦСКА с «Локомотивом» была единственной, в которой волжане не смогли забить голов. До этого они в шести матчах зажигали красный свет за воротами ЦСКА, в трех вышли победителями — 2:0, 3:0. 2:1. Значит, побеждать ЦСКА все-таки можно. Хотя эту команду и называют «бездушной машиной», которая не дает соперником шансов.

Однако СКА пока даже не может «распечатать» Юханссона.

«Мы проигрываем в скорости, мобильности,— считает Василий Каменев, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе СКА.— Большинство не работает. ЦСКА хорошо подготовился к СКА, все разобрал. Вратарь у них стоит стеной. Надо менять тактику: больше набрасывать на пятак, создавать там трафик, борьбу, забрасывать шайбы "с мясом", как угодно, но только забивать голы. Иначе матч в хоккее не выиграешь. Надеюсь, удача повернется к нам лицом в Петербурге и фактор своей площадки сыграет свою роль. Отступать уже некуда. Надо забить — тогда игра поменяется».

И правда, пока игры складываются по удобному для ЦСКА сценарию. Если эта команда забивает, отыграться очень трудно. ЦСКА еще глубже «садится» в оборону, соперникам приходится рисковать, раскрываться, тогда москвичи ловят его на контратаках. «По счету» ЦСКА играет лучше всех в лиге.

У СКА к тому же еще не идут броски. Странное дело: в команде есть пять-шесть форвардов, которые за весь воскресный матч не нанесли ни одного броска по воротам ЦСКА. Так выиграть невозможно. К тому же петербуржцы совершают роковые ошибки. Даже когда играют в большинстве. Так было в первой игре, когда шведский защитник СКА Лукас Бенгтссон бросил от синей линии, сломал клюшку, вернулся назад без нее, но трое игроков ЦСКА хладнокровно разыграли выход на ворота СКА. Их защищал шведский голкипер Магнус Хелльберг, удачно проведший серию против московского «Динамо» (СКА выиграл в пяти матчах 4–1). В пятницу швед был уже не так надежен. Его заменили на Александра Самонова. Но СКА и с ним проиграл в воскресенье.

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Кирилл Легков