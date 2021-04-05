Нашел СКА на камень

Сегодня на площадке Ледового дворца СКА примет ЦСКА в третьем матче плей-офф финала Западной конференции КХЛ. Пока все складывается для петербуржцев хуже некуда: они проиграли два первых матча в Москве. Причем не смогли в них забросить ни одной шайбы. В пятницу ЦСКА выиграл 3:0, в воскресенье — 2:0. Вся надежда на то, что кто-то из СКА все-таки нанесет точный бросок и в серии наступит перелом. Хотя веры в это все меньше.

Противостояние ЦСКА и СКА мало того, что малорезультативное, так еще и скучное. ЦСКА проповедует исключительно оборонительный хоккей, но главное — действует во всех эпизодах быстрее. Армейцы столицы выучили победную тактику назубок: никого не подпускают к воротам, не дают бросать, разят соперника острыми контрактами. Пока у СКА ничего не получается. В двух матчах петербуржцы не смогли распечатать ворота шведского голкипера Ларса Юханссона — редкий случай для плей-офф. До этого Юханссон не пропустил в последнем матче полуфинальной серии «Запада», когда москвичи обыграли ярославский «Локомотив» (2:0). Получается, что у шведа, защищающего ворота ЦСКА, уже 180 «сухих» минут в Кубке Гагарина.

Но, надо заметить, седьмая игра ЦСКА с «Локомотивом» была единственной, в которой волжане не смогли забить голов. До этого они в шести матчах зажигали красный свет за воротами ЦСКА, в трех вышли победителями — 2:0, 3:0. 2:1. Значит, побеждать ЦСКА все-таки можно. Хотя эту команду и называют «бездушной машиной», которая не дает соперником шансов.

Однако СКА пока даже не может «распечатать» Юханссона.

«Мы проигрываем в скорости, мобильности,— считает Василий Каменев, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе СКА.— Большинство не работает. ЦСКА хорошо подготовился к СКА, все разобрал. Вратарь у них стоит стеной. Надо менять тактику: больше набрасывать на пятак, создавать там трафик, борьбу, забрасывать шайбы “с мясом”, как угодно, но только забивать голы. Иначе матч в хоккее не выиграешь. Надеюсь, удача повернется к нам лицом в Петербурге и фактор своей площадки сыграет свою роль. Отступать уже некуда. Надо забить — тогда игра поменяется».

И правда, пока игры складываются по удобному для ЦСКА сценарию. Если эта команда забивает, отыграться очень трудно. ЦСКА еще глубже «садится» в оборону, соперникам приходится рисковать, раскрываться, тогда москвичи ловят его на контратаках. «По счету» ЦСКА играет лучше всех в лиге.

У СКА к тому же еще не идут броски. Странное дело: в команде есть пять-шесть форвардов, которые за весь воскресный матч не нанесли ни одного броска по воротам ЦСКА. Так выиграть невозможно. К тому же петербуржцы совершают роковые ошибки. Даже когда играют в большинстве. Так было в первой игре, когда шведский защитник СКА Лукас Бенгтссон бросил от синей линии, сломал клюшку, вернулся назад без нее, но трое игроков ЦСКА хладнокровно разыграли выход на ворота СКА. Их защищал шведский голкипер Магнус Хелльберг, удачно проведший серию против московского «Динамо» (СКА выиграл в пяти матчах 4–1). В пятницу швед был уже не так надежен. Его заменили на Александра Самонова. Но СКА и с ним проиграл в воскресенье.

Впрочем, в чем можно винить вратаря СКА, если первая шайба влетела в его ворота после рикошета, а вторая влетала уже в пустые ворота в конце третьего периода, когда гости выпустили на лед лишнего игрока, чтобы спасти игру. Если игроки СКА не забивают, никакой вратарь не спасет.

«ЦСКА — традиционно сложный для СКА соперник,— считает Андрей Шестаков, комментирующий матчи СКА на телеканале «78».— Эта команда играет, как “Нью-Джерси Дэвилз” в середине девяностых, если можно провести аналогию с НХЛ. Они, кстати, выиграли Кубок Стэнли, победив атакующий “Детройт Ред Уингз”. За эту команду болели в нашей стране, так как в ней играли россияне. Можно сказать, и на сборную Чехословакии этот ЦСКА похож. Она обыгрывала нашу команду в конце 1960-х и начале 1970-х за счет вязкого контратакующего хоккея. Хотя за сборную СССР играли лучшие хоккеисты мира из любительского хоккея! Но с тактикой чехословаков мы ничего не могли поделать».

По мнению экспертов, московским армейцам в этой серии еще и везет. У СКА были шансы забить, но шайба сама попадала во вратаря Юханссона. В аналогичных ситуациях голкиперы СКА не справлялись. Так что, если верить в теории, не имеющие отношения к тактике и мастерству, петербуржцам должна улыбнуться фортуна, чтобы они наконец выиграли и перевернули ход серии. Правда, без заброшенных шайб этого все равно не сделать.

СКА и ЦСКА проведут третий матч в Ледовом дворце, там же сыграют 8 апреля. Если петербуржцы «возьмут» хоть один матч, серия переедет в Москву. Выиграет та команда, которая первой одержит четыре победы.

Кирилл Легков