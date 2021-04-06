НПФ инвестируют в акционеров

Редкий НПФ смог принести клиенту большую выгоду за шесть лет инвестиций пенсионных накоплений, чем ВЭБ по счетам «молчунов», находящихся в ПФР, следует из расчетов “Ъ”. Другие безнадежно отстали. При этом пять фондов даже не смогли переиграть инфляцию для своих клиентов, хотя у части этих НПФ низкий результат был связан с вложениями прежних собственников. В последние годы приоритет фондов — максимизация прибыли акционеров, что сказывается не лучшим образом на их клиентах, указывают эксперты.

Лишь два НПФ с 2015 года разнесли по счетам клиентов большую доходность, чем ВЭБ.РФ по счетам «молчунов». Об этом свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе отчетностей фондов. За шесть лет НПФ «Сургутнефтегаз» принес клиентам 70,8%, а НПФ «Гефест» — 70,5%. Оставшиеся в ПФР застрахованные лица, чьи средства находились в расширенном портфеле, получили за этот период 68%. При этом ни один НПФ не смог превысить показатель портфеля госбумаг, которым также управляет ВЭБ,— 82,5%.

По итогам 2020 года обязательства по ОПС российских частных фондов составили 2,87 трлн руб., а число их клиентов достигло 37,1 млн человек. Средневзвешенная доходность НПФ по итогам года составила 5,2% (см. “Ъ” от 17 марта). Лишь один НПФ «Телеком-союз» по итогам прошлого года разнес по счетам своих клиентов по ОПС убытки (–1,8%). По итогам 2019 года он заработал застрахованным лицам самую большую доходность среди частных фондов (15%; см. “Ъ” от 20 февраля 2020 года).

К 2015 году произошли кардинальные реформы в российской системе НПФ. С этого времени была введена система гарантирования прав застрахованных лиц, в которую были допущены только надежные участники, получившие право заниматься обязательным пенсионным страхованием. Также для попадания в систему НПФ обязаны были пройти акционирование, в результате чего они получили право через пять лет выплачивать своим владельцам дивиденды (см. “Ъ” от 5 августа 2019 года).

Как показывают расчеты “Ъ”, после запуска системы гарантирования НПФ стабильно проигрывали ВЭБу, управляющему средствами «молчунов». Так, крупнейший НПФ Сбербанка, в котором на пенсию по ОПС копят 8,8 млн человек (почти четверть всех граждан, выбравших НПФ), начислил за шесть лет на счета клиентов на 11,7 п. п. меньше, чем получили «молчуны», и на 26,1 п. п. меньше, чем граждане, выбравшие портфель ГЦБ. «Бюджетная политика фонда, инвестиционная стратегия, операционная деятельность и связанные с ней расходы направлены на обеспечение сохранности и доходности средств наших клиентов»,— заявляли ранее в НПФ Сбербанка. В актуарном же заключении этого фонда отмечено, что ключевым направлением новой стратегии НПФ «является максимизация прибыли» его акционера. Между тем представитель НПФ считает, что эта формулировка «не отражает в полной мере» его задач. Впрочем, ситуация схожая и в других крупнейших НПФ. Так, второй по величине обязательств по ОПС «Газфонд Пенсионные накопления» (6,4 млн застрахованных лиц) лишь на 1,4 п. п. обошел лидера рынка ОПС.

При этом пять фондов даже не смогли получить для своих клиентов инвестиционную доходность, превышающую накопленную за шесть лет инфляцию (37,5%). Это коснулось застрахованных лиц НПФ «Будущее» (2,6%), «Сафмар» и «Телеком-союз» (около 17%), НПФ «Открытие» (чуть больше 30%), «Федерация» (немногим менее 35%). На показателях нескольких из этих фондов сказался период внутренней санации, проводимой ими после расчистки ЦБ банковского сектора, под которую подпали несколько кредитных организаций, связанных с этими НПФ (см. “Ъ” от 10 октября 2019 года). В целом же средняя накопленная НПФ доходность с 2015 года составила 52,1%, медианная — 57,8%. То есть реальная доходность (за вычетом инфляции) у частных фондов за шесть лет равнялась 14,6% и 20,3% соответственно.

«Пенсионные фонды долгое время жили в парадигме социальных институтов, когда же после акционирования наступило время коммерческой деятельности, они между интересами акционеров и клиентов выбрали сторону своих владельцев»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Таким образом, по его словам, исходя из идеи максимизации прибыли для акционера, НПФ берут максимально позволенное им законодательно вознаграждение, что сокращает разносимый ими клиентам доход.

Илья Усов