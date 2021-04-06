«Ленту» привязали к распродаже недостроев

Мэрия Челябинска повторно выставила на торги участок земли с недостроенным зданием на улице Черкасской, в котором торговая сеть «Лента» планировала открыть гипермаркет. Ранее его пытался продать сам ритейлер, а затем земля с незаконченной постройкой была изъята городскими властями через суд в связи с истечением срока аренды. Администрация уже пробовала продать объект на торгах в четыре раза дешевле, чем просила за него «Лента», но аукцион был признан несостоявшимся. Эксперты отмечают, что рынок торговой недвижимости в Челябинске сейчас переживает не лучшие времена, к тому же, территория на Черкасской сегодня имеет низкую привлекательность для ритейла.



Администрация Челябинска намерена повторно провести работу по организации и проведению аукциона по продаже объекта незавершенного строительства — участка земли с недостроенным зданием, в котором планировалось размещение гипермаркета «Лента». Как уточняют в мэрии, речь идет об объекте со степенью готовности 17%, расположенном на улице Черкасской в Металлургическом районе, с кадастровым номером 74:36:0704001:100 и площадью застройки 13 364 кв. м.

В администрации прокомментировали, что торги планируются в рамках проводимой властями города «большой работы по изъятию путем продажи с публичных торгов объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, в отношении которых действие договоров аренды прекращено». Помимо недостроенной «Ленты», руководство города намерено продать еще ряд объектов. В частности, по данным мэрии, уже проведен аукцион и заключен договор купли-продажи на недостроенный жилой дом с низкой 8%-ной готовностью на перекрестке Новоградского проспекта и улицы Петра Сумина. В ближайшее время будут объявлены аукционы по продаже недостроев на улицах Мамина (Тракторозаводский район, степень готовности — 50%), Дзержинского (Ленинский район, готовность — 8%) и перекрестке Батумской и Энергетиков (Ленинский район, 9% готовности). Повторно будет выставлен на продажу объект с 10%-ной готовностью на Копейском шоссе. После вступления в силу соответствующих судебных решений выставят на торги еще три недостроя — два дома в микрорайоне «Яблочный» (40%) и один на улице Труда в Центральном районе (28%).

От достройки магазина на улице Черкасской «Лента» отказалась еще в 2016 году, после того как купила в нескольких сотнях метров объект, который посчитала более привлекательным. В 2017 году компания выставила недострой на торги с начальной ценой 295 млн руб. «Он находится недалеко от действующего магазина и уже не подходит для дальнейшего развития компании в городе. Мы продолжим наращивать присутствие в Челябинске, но уже на других участках»,— сообщил тогда “Ъ-Южный Урал” представитель ритейлера.

Однако продать долгострой у компании не получилось, а срок аренды истек. В 2019 году администрация Челябинска выиграла в Арбитражном суде Челябинской области иск об изъятии у ООО «Лента» объекта незавершенного строительства на улице Черкасской. В сентябре 2020 года комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска выставил землю на аукцион по цене более чем в четыре раза ниже стартовой стоимости, объявленной торговой сетью,— 63,5 млн руб. Аукцион провели в октябре — ноябре, однако торги не состоялись, поскольку на них заявился только один желающий — челябинский бизнесмен Виталий Субачев, который владеет компаниями, связанными, в частности, с рынком «Восточный город».

По мнению риелтора Дениса Стукалова, результат новых торгов по реализации недостроенного объекта «Ленты» с высокой долей вероятности будет тем же, что и в прошлом году. «Объект достаточно сложный, привлекательность его не очень высока. Думаю, он будет продаваться долго. Место само по себе не самое удачное. Торговой недвижимости уже достаточно много. “Фокус” в конце концов часть помещений отдал под гастропарк, в “Космосе” недавно открыли отделение Сбербанка. Та же “Куба” находится в самом центре, но там все грустно, торговые площади пустуют. А реализовать проекты в других направлениях на базе этого недостроя достаточно сложно — по документам он уже согласован как объект торговли, потребуется много дополнительных действий. К тому же производственный объект там будет неуместен. Поэтому, может быть, опять заявится кто-то один, и аукцион снова признают несостоявшимся»,— считает эксперт.

Первый магазин в Челябинске «Лента» открыла в феврале 2015 года. Сейчас у компании в областном центре шесть гипермаркетов. Один находится совсем рядом с недостроем, на той же улице Черкасской. Также работают магазины на улицах Братьев Кашириных, Академика Сахарова, Блюхера, Артиллерийской и Копейском шоссе. Торговая сеть присутствует в Магнитогорске, где работают два ее магазина.

Артур Якушко