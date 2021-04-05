Петербургский завод Nissan запустил производство автомобилей с функциями автономного вождения

На петербургском заводе компани Nissan запущено производство автомобилей Nissan Qashqai и Nissan X-Trail с ProPILOT и функциями Nissan Connect Services.

Как сообщили в пресс-службе компании, функционал является первым уровнем системы автономного вождения. Он может применяться как на трассах, так и при движении по городу. Новые функции отличаются от обычного круиз-контроля. Они обеспечивают поддержание нужной скорости, контролируют движение в пробке, удержание в центре полосы, соблюдение дистанции.

Напомним, что автомобили марки Nissan входят в десятку самых покупаемых в Петербурге. За первый месяц 2021 года в городе купили 221 машину японского бренда, снижение продаж составило 33%.