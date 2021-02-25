В Петербурге за январь купили более 9 тыс. новых машин

За январь в Петербурге автосалоны реализовали 9158 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Как сообщают аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб», данный результат на 17% больше, чем был получен за первый месяц 2020 года.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России заметно выросла в январе - 9,6% против 7,9% годом ранее.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались автомобили марки KIA. Всего в городе было продано 1842 таких машины, по сравнению с январем 2020 года продажи выросли на 49%. В первую тройку вошли Hyundai и LADA.

Последняя марка, к слову, за год потеряла в объеме продаж 15%.

Замыкает десятку самых покупаемых в Петербурге машин Nissan. Всего за январь были проданы 221 машина японского бренда, снижение продаж по сравнению с началом 2020 года составило 33%.