Суд над женой главы Томска отложили из-за ее болезни

Кировский райсуд Томска отложил на 13 мая судебное заседание по делу Галины Кляйн из-за состояния здоровья, сообщил “Ъ-Сибирь” ее адвокат Александр Холодов. По его словам, врачи, наблюдающие его подзащитную, дали заключение, что она не может участвовать в судебном заседании.

Супруге градоначальника инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, санкция по ней до пяти лет), за что ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 13 ноября 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска по делу ее мужа. Эксперты расценили повреждение как «не опасное для жизни или здоровья». Жена чиновника полностью признала вину. Она ходатайствовала о рассмотрении дела в особом упрощенном порядке. В этом случае она могла рассчитывать на наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного по статье УК, которая ей инкриминируется. Однако против такого порядка судопроизводства выступила прокуратура, и дело будет слушаться в общем порядке.

Ожидается, что 8 апреля Советский райсуд Томска приступит к рассмотрению дела мэра Томска Ивана Кляйна. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с момента прихода во власть в октябре 2013-го и вплоть до своего задержания в ноябре 2020 года градоначальник покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является.

Кроме того, по версии следователей, глава Томска дал указание подчиненным предоставить его дочери земельный участок площадью 850 кв. м в городе без проведения торгов и подписал необходимое для этого постановление. Также в деле говорится, что в 2016 году градоначальник помешал местному предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво». Там коммерсант собирался возвести жилые высотки. Обвинения в свой адрес Иван Кляйн отрицает.

5 февраля 2021 года чиновника перевели из СИЗО в НИИ онкологии, где ему была проведена операция. 2 марта суд изменил главе Томска меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Илья Николаев