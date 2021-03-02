Мэр Томска Иван Кляйн помещен под домашний арест

Советский райсуд Томска изменил меру пресечения мэру города Ивану Кляну, заменив содержание в СИЗО на домашний арест. По данным защиты мэра, суд учел положительные характеристики господина Кляна, другие обстоятельства в период расследования дела, в том числе и состояние его здоровья.

На сегодняшний день домашний арест определен в стационаре клиники НИИ онкологии в Томске. В конце февраля стало известно о том, что Иван Кляйн был прооперирован.

Дело в отношении мэра было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения 19 февраля. Мэр обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а так же превышение должностных полномочий (ст. 286). На время следствия он отстранен от должности.

Оксана Павлова